Che delusione Uomini e Donne! Arriva la scelta, ma nessun colpo di scena

Fatta la scelta, ma nessun colpo di scena: che delusione Uomini e Donne

Uomini e Donne sta per finire. Si avvicina la stagione calda e il programma termina per poi riprendere la sua normale programmazione a settembre.

Per questo, i tronisti devono arrivare alle loro scelte e decidere con chi uscire dal programma. Sul Trono Classico troviamo Luca Salatino e Veronica Rimondi.

Nelle ultime ore, vengono svelate le scelte, ma uno di loro fa una scelta che lascia tanta delusione ai fan del programma.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Veronica Rimondi ha fatto la scelta: che delusione a Uomini e Donne

Veronica Rimondi è la tronista che si trova adesso a Uomini e Donne. La ragazza si presente nello studio di Cinecittà un paio di mesi fa e ora arriva la sua scelta.

La dama non è piaciuta molto al pubblico. Molte persone l’hanno ritenuta altezzosa, un po’ snob e non un buon esempio per le ragazze che seguono il dating show.

A lei non è mai fregato troppo del giudizio delle persone e ha continuato ad impegnarsi nel trovare la sua anima gemella.

Mentre spunta la clamorosa proposta a Uomini e Donne, a Veronica viene richiesto di scegliere anche perché a breve il programma si concluderà per la pausa estiva.

La Rimondi si presenta con due cavalieri il giorno della scelta. Si tratta di Matteo Farnea, capelli riccioli scuri e occhi azzurri, e Andrea Della Cippia, biondo riccio sempre sorridente e dall’occhio scuro.

Dopo la scelta a sorpresa a Uomini e Donne, in studio si affrontano i soliti discorsi e si vedono le ultime esterne, fino a quando Veronica fa la sua scelta; una vera e propria delusione per i telespettatori. La tronista sceglie Matteo.

Sin dal primo momento, Veronica e il corteggiatore si sono sempre piaciuti e stuzzicati. Il pubblico ritiene che questa sia stata una scelta veramente banale. Si sapeva già come sarebbe andata a finire e molti utenti social si lamentano del fatto che Uomini e Donne ormai non sia più lo stesso.

Prima era più coinvolgente e, soprattutto, ti affezionavi alle varie coppie. Adesso, è tutto molto più distaccato, quasi freddo. Non si riescono più a percepire le emozioni forti, gli sguardi innamorati e le litigate quelle vere dovute da un sentimento più grande di loro.

Con la conclusione di Uomini e Donne, Maria De Filippi deve riuscire a capire come rinnovarsi. Io devo dire che da quanto hanno unito entrambi i Troni non lo seguo più. Troppo tempo per vedere quello che poi mi interessa veramente. Si dovrebbe tornare a Giovani e Over divisi, sennò continuerà la delusione