Isola dei Famosi daytime 20/05/22, sgarro prima della diretta: “Mi ha usato!”

All’Isola dei Famosi non sono mancati gli sgarri poco prima della diretta con Ilary Blasi: “Mi volevi usare per lavorare” ha ammesso la concorrente.

L’Isola dei Famosi oggi terrà compagnia il pubblico del piccolo schermo di canale 5 con ben due appuntamenti! Ebbene sì, questa sera, come ogni venerdì, Ilary Blasi sarà in diretta, in compagnia dei suoi fedeli opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, e l’inviato di quest’anno, Alvin, per rivelare chi dei concorrenti avrà modo di poter proseguire con il suo percorso e chi invece dovrà preparare lo zainetto e tornare a casa.

Non solo, però, perché durante il corso della diretta di questa sera lo spirito dell’isola chiederà ai concorrenti di schierarsi contro o a favore di Guendalina Tavassi, una delle protagoniste indiscusse di quest’edizione che ha lasciato di sasso perfino suo fratello Edoardo.

Prima di questo momento, però, c’è il daytime dell’Isola dei Famosi che ci mostra le dinamiche che si sono venute a creare a poche ore dalla diretta di questa sera tra i concorrenti di Ilary Blasi.

Estefania vuota il sacco su Roger all’Isola dei Famosi: “Volevi usarmi per lavorare”

Il daytime dell’Isola dei Famosi, dove al pubblico della rete non è sfuggito il dettaglio che unisce Estefania e Sophie Codegoni, va dritto al sodo e ci mostra subito che i rapporti non sono tutti rose e fiori in Honduras.

Nicolas e Roger, dopo i rispettivi infortuni, sono ritornati in Playa per riprendere in mano le redini del loro percorso, ma l’accoglienza non è stata delle migliori. Il modello brasiliano ha conosciuto i nuovi arrivati e non ha accolto di buon grado Gennaro in quanto ha saputo che avrebbe una storia con Estefania.

Roger ha trattato male Gennaro ed Estefania lo ha raggiunto per un chiarimento, ma il tutto è terminato con l’ennesima discussione. Lui ha ammesso che il tutto tra loro è nata per attrazione fisica, ma lei ha detto che stava nascendo anche un sentimento tra loro ma che si è tirata indietro quando lui ha confidato a Laura che voleva soltanto sfruttarla per lavorare.

“Mi volevi usare soltanto per lavorare” ha tuonato furiosa lei, ma lui ha negato il tutto e se n’è andato lasciandola da sola.