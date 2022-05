Uomini e Donne puntata 20/05/22, cavaliere vuota il sacco: “Mi ha minacciato!”

A Uomini e Donne il cavaliere ha deciso di vuotare il sacco, rivelando di aver ricevuto durante le precedenti registrazioni pesanti minacce da parte dei suoi colleghi del parterre.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani per l’ultimo appuntamento di questa settimana. Niente paura perché il dating show tutto dedicato all’amore di Maria De Filippi tornerà come di consueto lunedì prossimo ma nel frattempo non mancano scottanti rivelazioni durante il corso dell’appuntamento di oggi.

Al centro dello studio, la padrona di casa chiama il cavaliere Alessandro Vicinanza per parlare della conoscenza con la sua dama. I due scelgono di continuare a conoscersi, nonostante siano consapevoli che non sia ancora scattato quel qualcosa in più ma nonostante tutto vogliono riprovarci.

Per lui arriva un’altra ragazza ma sceglie di mandarla via. Prima di tornare al suo posto, però, Alessandro Vicinanza ha vuotato il sacco su Biagio Di Maro rivelando di aver ricevuto delle minacce in studio durante la scorsa registrazione.

Alessandro Vicinanza contro Biagio a Uomini e Donne: “Un uomo di bassa lega”

Alessandro Vicinanza ha raccontato che il tutto sarebbe accaduto durante la passata registrazione di Uomini e Donne, tra l’altro a breve il pubblico del piccolo schermo degli italiani avrà modo di assistere ad un clamoroso rifiuto al Trono Classico, quando Armando Incarnato stava litigando con il “professore” Franco. In quel momento lui si sarebbe voltato per assistere alla scena e Biagio Di Maro poco dopo l’avrebbe minacciato.

Secondo l’ex di Ida Platano, Biagio gli avrebbe consigliato di pensare alle sue cose altrimenti ce ne sarebbero state anche per lui. “Mi ha minacciato“ ha raccontato Alessandro in studio. “E’ davvero un uomo di bassa lega“ ha poi concluso.

Biagio, d’altra parte, non ha negato più di tanto, mentre Armando Incarnato è intervenuto chiedendo che cosa dovrebbe fare lui considerando che ha Franco vicino che lo insulterebbe per tutto il tempo. A questo punto Maria De Filippi ha scelto di intervenire e proprio come se fossero dei bambini ha deciso di cambiare loro di posto in modo tale di non continuare ad avere episodi del genere durante il corso della puntata.