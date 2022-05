Dopo quattro anni di lunghi silenzi, la lezione di vita di Fedez e J-Ax

J-Ax e Fedez sono in cima al gossip, ma per una ragione ben precisa. Non solo i rumors sono stati confermati, ma c’è in lizza un futuro niente male. Ecco quanto hanno comunicato e l’altezza delle aspettative.

Ebbene sì, anche i non fan della coppia non possono non essere contenti al “lieto fine” della storia tra di due cantanti. Al di là del fatto che la loro musica possa piacere o meno, il fatto che J-Ax e Fedez abbiano condiviso post e parole d’affetto, sono una grande dimostrazione che bisogna imparare dai propri errori. Soprattutto che la vita è una sola, e che crescere non è facile anche se si ha 30 o 40 anni. Ecco le loro toccanti parole, ma soprattutto il nuovo futuro insieme.

Questa foto con i loro sorrisi vale più di mille parole, ma essendo artisti non potevano non dedicare delle frasi emozionanti. Il duo più amato e criticato al tempo stesso, J-Ax e Fedez, è tornato con delle nuove idee e più forte di prima!

Reduci entrambi da un periodo per niente semplice, si sono ritrovati come solo due veri amici sanno fare. Fedez ha subito un intervento e sta facendo un percorso di chemioterapia a causa del tumore al pancreas, e lo stesso Fedez ha passato un periodo buio a causa del Covid.

Infatti, entrambi non hanno perso occasione per sensibilizzare sulle tematiche e per comunicare un messaggio molto importante. Oggi, a pace fatta, condividono anche una chicca che sta facendo impazzire i fan.

J-Ax e Fedez: due nomi, una garanzia di successo!

Senza ombra di dubbio in questi quattro anni ne sono successe di cose, specialmente sono cresciuti come persone, sia sul fronte personale che professionale. Ognuno con la propria strada, alla fine si sono incontrati ancora come già testimoniato sui social media. Se si chiami destino o il fatto di non potere più stare lontani, il duo sgancia una notizia last minute che inorgoglisce i fan. J-Ax e Fedez mai visti così, anzi sono meglio di prima!

In questa foto sono insieme alla baby Vitto, la secondogenita di Federico. Circa quattro anni fa hanno litigato, super-privacy sulla motivazione. Adesso i fan sono un po’ sconcertati del loro ritorno, ma non possono non essere felici. A condividere la novità sono stati loro stessi, prima con una Instagram stories di Fedez poi condivisa da Ax, e adesso questo post con delle foto spontanee e una dedica profonda.

Le parole di Fedez sono un po’ un riassunto della loro riconciliazione, poi condivise dal collega. Afferma che adesso si sono ritrovati cambiati, con qualche capello bianco e figli in più, soprattutto si spera più adulti. Ma è proprio in queste parole che regalano una lezione di vita:

“Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. […] La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio. Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene.”

Insomma, hanno regalato una perla di saggezza, dimostrando di aver sbagliato per primi loro ad allontanarsi, e che alla fine hanno avuto una seconda chance. Informano i fan di un progetto di beneficienza!

Per quanto riguarda la possibilità di un nuovo singolo, al momento lasciano spazio ad altri, ma sono pronti per tornare al top delle classifiche. I fan non aspettano altro! Di recente, è stato Ax a condividere un videomessaggio sul Covid contratto , e già questa notizia aveva non poco scombussolato i fan.

Al momento, quest’ultima bomba è stata sganciata. In attesa di ulteriori colpi di scena non ci resta che attendere lo svolgimento della situazione in corso.