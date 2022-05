Test matematica: non riuscirai mai a indovinare il risultato dell’operazione

Soltanto un vero genio riuscirà a dare la risposta corretta. Questo test di matematica ha mandato in tilt il web. Vediamo cosa sai fare

Questo test di matematica ha mandato in crisi moltissimi utenti. Tante persone hanno provato a dare la risposta corretta ma soltanto una piccola percentuale ha trovato la chiave per arrivare alla soluzione. Questa operazione di matematica è un po’ atipica perché le cifre sono abbinate ad alcuni oggetti o frutti. Dovrai essere bravo a dare il reale valore ad ogni simbolo prima di dare la risposta.

Possiamo darti un piccolo aiuto: dovrai eseguire le operazioni una dopo l’altra, partendo da sinistra verso destra. Quindi, inizierai sempre con la prima somma, poi passerai alla seconda somma e infine dovrai moltiplicare tutto. Seguendo questo schema riuscirai a sostituire i punti interrogativi con un numero. Prova a cronometrare quanto tempo impiegherai per fornire una risposta.

Affinché il test sia valido, è necessario che tu risolva il rompicapo entro due minuti. Pensi di esserne capace? Mettiti alla prova con questa operazione di matematica. Adesso sei pronto per iniziare, trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Questo test di matematica non era per niente facile. Se sei arrivato fin qui, vuol dire che hai dato la soluzione e non vedi l’ora di verificarla, oppure che non sei riuscito a rispondere e sei soltanto curioso di conoscere la risposta esatta. In entrambi i casi ti facciamo i complimenti, perché questo test di matematica ha messo in difficoltà quasi tutti.

Ovviamente, il test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere i nostri lettori. Ecco la soluzione del rompicapo: il primo simbolo sostituisce il numero 15. La somma dei tre simboli è 45 ma basta contare gli angoli delle tre figure geometriche, sono esattamente 15. Una volta risolto il primo rigo, puoi passare al secondo.

Sappiamo che ogni banana vale 1 perché il totale è 23, i caschi sono composti da quattro banane e la figura geometrica vale 15. Quindi: 4+4+15=23. Nella terza riga c’è sempre un casco formato da quattro banane e due orologi che segnano le 3. L’operazione è 4+3+3=10. Nell’ultimo rigo, l’orologio segna le 2, i caschi sono composti da tre banane e la figura geometrica ha 11 lati. Quindi la soluzione è: 2+3+3×11=88.