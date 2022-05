Un posto al sole anticipazioni: Rossella sempre più in crisi

Anticipazioni di Un posto al sole da lunedì 23 a venerdì 27 maggio 2022. Silvia decide di rimandare la partenza per stare accanto alla figlia

Comincia oggi un’altra settimana di programmazione per “Un Posto al Sole”. La popolare soap di Rai 3 torna per altri appunamenti sempre più avvincenti. Scongiurato il tanto temuto cambio di orario, i fan della “soap” made in Naples si preparano a scoprire le evoluzioni delle vicende dei protagonisti. A partire da quella di Silvia, che ha deciso di rinviare la sua partenza per stare vicino alla figlia. A cominciare da oggi assisteremo anche alle mosse di Franco e Angela, che chiederanno aiuto a Bianca per scoprire chi è l’autore delle challenge online.

Intanto, dopo un divertente confronto con Cerruti, Mariella e Guido decidono finalmente di partire per Siena. La situazione più intricata riguarda Rossella: lei si scontra duramente con Virginia e si prende una severa ramanzina da parte di Ornella. Intanto Riccardo cerca a tutti i costi un confronto con lei, mentre la ragazza appare sempre più in difficoltà dal punto di vista psicologico. A questo punto teme di perdere la concentrazione sul lavoro e non riuscire più a fare il suo dovere. Intanto Niko riceve la richiesta di Micaela e Manuela di trascorrere le vacanze con Jimmy.

Un posto al sole, cosa succederà nelle puntate di questa settimana

Questo intento, però, non piace molto al giovane avvocato. Guido e Mariella, intanto, arrivano a Siena per togliere la maschera al dottor Sarti. Ma in attesa di completare questa operazione si godono il giro in città. Invece Lara continua a opporsi duramente a Ferri, essendo molto determinata a portare avanti la gravidanza. Il destino sembra avere altri progetti per lei. Gli spettatori poi scopriranno quali, e non mancheranno delle sorprese. Intanto Rossella sa che l’ha combinata grossa: ha messo a rischio la vita di un paziente perché distratta e deconcentrata sul lavoro.

Questo la mette ancora più in crisi, sia dal punto di vista personale che lavorativo. Ecco perché la ragazza vivrà un momento di forte difficoltà, che condividerà con le amiche. Virginia, invece, cerca di convincere Riccardo ad aprire gli occhi. Roberto proseguirà con il suo intento di impedire a tutti i costi la gravidanza di Lara, e porterà Filippo a fare una riflessione sul comportamento del padre.