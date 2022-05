Clarissa Selassié operata dopo il GF Vip: “Respiro solo a fatica”

Clarissa Selassié ha subito un intervento dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip e la sua confessione ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori. Ecco per quale motivo.

Clarissa Selassié è senza alcun dubbio una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del GF Vip insieme alle sue due sorelle Lulù e Jessica, che è stata scelta dal pubblico del piccolo schermo come vincitrice.

La Princess è sempre stata molto attiva sui social una volta uscita dalla casa più spiata d’Italia, ma da qualche giorno non dava più aggiornamenti ai suoi fedeli sostenitori che si sono subito preoccupati per le sue sorti. Così Clarissa ha scelto di rompere il silenzio una volta tornata attiva, rivelando il motivo del perché di tale assenza.

Clarissa Selassié si è operata dopo il GF Vip, raccontando ai suoi followers per filo e per segno che cosa è successo.

GF Vip, Clarissa Selassié rompe il silenzio sull’operazione: “Una liberazione!”

Clarissa Selassié dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip, dove nella prossima edizione potrebbe tornare una discussa ex concorrente, ha deciso di rifarsi il seno, aumentandolo di una taglia in modo tale potersi sentire liberamente se stessa in quanto prima non riusciva ad essere sicura di sé.

“Sono sparita dai social in questi giorni perché lunedì mi sono operata in una clinica qua a Roma” ha esordito la Princess, rivelando il motivo per cui non è stata attiva come al solito sui suoi canali social. “Mi ha cambiato la vita questa operazione, sono molto felice!” ha poi proseguito, rivelando di essere molto soddisfatta della scelta intrapresa in questi giorni. “Il dolore è durato due giorni. Ora faccio tutto, respiro solo a fatica perché sono costretta a portare questa fascia che mi stringe forte il petto” ha poi proseguito, rivelando che non è stato tutto rose e fiori, ma nulla di impossibile. “Una liberazione psicologica!” ha poi concluso.

Clarissa Selassié si è rifatta il seno dopo la fine del Grande Fratello Vip e mai scelta sembrerebbe essere quella più corretta, visto che la Princess si è detta felicissima sentendosi finalmente sicura di se stessa al 100% come mai prima di ora.