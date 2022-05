“Il futuro della Royal Family dipende da Kate Middleton”

Il futuro della Royal Family inglese sarebbe nelle mani di Kate Middleton. È questo il pensiero dell’esperta. Ecco cosa ha detto

Kate Middleton è uno dei personaggi più amati della Royal Family britannica. Lo rivelano alcuni sondaggi, secondo i quali la Duchessa di Cambridge avrebbe da tempo superato Meghan Markle in tutti gli indici di gradimento. La sua eleganza, il suo stile e la sua sobrietà piacciono moltissimo agli inglesi, i quali vorrebbero che diventasse regina quando morirà Elisabetta II.

Invece non sarà così, la prossima regina (consorte) sarà Camilla Shand, moglie del Principe Carlo. Sembra che i Cambridge non abbiano nessuna fretta e abbiano accolto con favore la decisione della Regina Elisabetta di nominare Camilla regina consorte. Eppure c’è chi pensa che il destino della Royal Family sia tutto nelle mani di Kate Middleton. Le sue prossime mosse saranno decisive. Cosa succederebbe se commettesse un errore?

Kate Middleton, tutto dipende da lei

Tina Brown è una giornalista e scrittrice britannica. Nel suo ultimo libro, The Palace Papers, Inside The House of Windsor – The Truth and the Turmoil, ha parlato a lungo di Kate Middleton. La giornalista ha sottolineato tutte le caratteristiche positive della moglie di William, presente con il marito al Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta.

Secondo Tina Brown, la duchessa avrebbe una grandissima responsabilità: “Se Kate decidesse di abbandonare la Royal Family sarebbe un disastro. È l’unica donna bella, moderna e istruita in grado di occuparsi della monarchia inglese. Le altre donne non sarebbero in grado di farlo”. Quindi, se Kate si stancasse della vita di corte potrebbero nascere diversi problemi per la Royal Family.

Carole, la madre di Kate, ha avuto un ruolo fondamentale per l’istruzione di sua figlia. Fu lei a spronare Kate quando William decise di lasciarla, nel lontano 2007. Da quel momento, Kate ha tirato fuori gli artigli, senza mai esagerare. Ha avuto pazienza e adesso sta raccogliendo i risultati del suo atteggiamento positivo. Tina Brown ha sottolineato che Meghan Markle avrebbe dovuto prendere esempio da Kate prima di fare scelte affrettate. Più che un elogio alla futura regina, sembra più un attacco all’ex attrice statunitense.