Test: la soluzione dell’enigma è più complicata di quanto tu possa credere

Questo test sembra semplice ma non lo è per niente. Dovrai essere molto abile per trovare una soluzione entro due minuti. Vediamo cosa sai fare

Hai da poco acquistato un appartamento in centro, quello che sognavi da tempo. Questa casa è esattamente come la volevi: vicina a tutti i servizi principali della città, spaziosa e con un grande terrazzo. Il terrazzo ha una parete completamente spoglia e vorresti renderla più bella con delle piante. Purtroppo non sei un grande esperto e ti rivolgi a due amici esperti: Francesco e Valentina.

Francesco ti consiglia di acquistare un’edera rampicante perché cresce molto in fretta e raddoppia l’area che ricopre ogni settimana. Il tuo amico ti dice che basterà acquistare una pianta per ricoprire l’intera parete in sette settimane. Valentina ti suggerisce di acquistare due piante rampicanti e di metterle ai due angoli della stessa parete, in modo da ricoprirla in maniera più veloce.

In quanto tempo la parete del tuo terrazzo sarà completamente ricoperta di foglie verdi se le piante non si intralciano a vicenda? Adesso ragiona con calma ma non perdere troppo tempo. Affinché il test sia valido, è necessario che tu dia una risposta entro due minuti. Trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Hai risolto il test prima del centoventesimo secondo? Ti facciamo i nostri complimenti perché non era facile come potesse sembrare in un primo momento. Per risolvere un test del genere è necessario drizzare tutte le antenne e cogliere al volo i suggerimenti utili, eliminando quelli inseriti solo ed esclusivamente per farti sbagliare. Questo test è solo un intrattenimento per i nostri lettori e non ha alcuna validità scientifica.

Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento: la risposta più gettonata è stata “tre settimane e mezzo”, perché tutti hanno dato per scontato che, se la pianta ricopre il muro in sette settimane, due piante impiegheranno la metà del tempo. Invece non è così. Se lo sai, vuol dire che hai scoperto l’inganno. Sappiamo che ogni pianta raddoppia l’area che ricopre ogni settimane.

L’edera rampicante riesce a coprire tutta la parete in sette settimane, questo vuol dire che ce ne vorranno sei per ricoprirne la metà. Se posizioniamo due piante agli angoli opposti della parete e ogni pianta impiega sei settimane per coprire la metà del muro, questo vuol dire che il muro sarà completamente coperto di foglie verdi dopo sei settimane. Con il metodo suggerito da Francesca risparmierai una settimana.