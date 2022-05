Test indovinello: qual è il numero segreto? Solo un genio darà la risposta

Sei capace di risolvere questo indovinello. Il test di oggi metterà alla prova la tua capacità di trovare una soluzione in meno di un minuto

Quando siamo messi sotto pressione possiamo commettere degli errori banali. Avere poco tempo per ragionare è sicuramente una condizione nella quale nessuno vorrebbe trovarsi. Attraverso questo indovinello vogliamo testare la tua capacità di risolvere un enigma in meno di sessanta secondi. Come te la cavi quando il tempo stringe e devi valutare decine di dettagli?

Non dovrai fare altro che leggere un testo, fare attenzione a tutto ciò ti consentirà di dare una risposta e poi consultare la soluzione. Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un modo per intrattenere le nostre lettrici ed i nostri lettori, possibilmente regalandogli qualche attimo di distrazione durante una pesante giornata di lavoro.

Ecco l’indovinello che dovrai risolvere: c’è un numero che, moltiplicato per 7, dà come soluzione un numero multiplo di 17. Questo numero è composto da due cifre, la seconda delle quali supera la prima di due unità. Qual è questo numero? Riesci a rispondere in meno di sessanta secondi? Adesso fai partire il cronometro, valuta attentamente tutte le soluzioni possibili e poi verifica se hai indovinato.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è fondamentale non farsi prendere dall’ansia. Sessanta secondi possono sembrare pochi ma, eliminando tutti i dettagli inutili e prendendo in considerazione soltanto quelli in grado di aiutarti, sono sufficienti per fornire una risposta. Se hai dato la risposta ed è corretta, è obbligatorio farti i complimenti perché questo indovinello era molto complicato.

Se, al contrario, stai ancora litigando con i numeri e non riesci proprio ad uscirne, non preoccuparti. Vuol dire che hai bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo. Vedrai che in futuro riuscirai facilmente a risolvere un test di logica e ragionamento. Adesso è arrivato il momento di scoprire la soluzione dell’indovinello di oggi.

Sappiamo che il numero in questione è composto da due cifre. 68 rispetta esattamente questa indicazione. Il numero 8 è maggiore di due unità rispetto a 6, quindi anche questo dettaglio conforta la nostra tesi. Adesso devi eseguire questa operazione: 68×7=476. Questo risultato, 476, è un multiplo di 17 perché 476:17=28.