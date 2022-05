Soleil Sorge non le manda a dire: la frecciatina che fa rumore!

Che frecciatina da parte di Soleil Sorge: l’influencer non la manda a dire

Soleil Sorge, influencer di origine sud americana, ha partecipato al GF Vip 6. Provocatrice, molto brava nel parlare e senza dubbio coraggiosa, ha conquistato tanti consensi o meno all’interno della Casa.

La influencer o la odi o la ami, non ci sono vie di mezzo.

Eliminata dal GF Vip, Soleil ha ricevuto da subito proposte importanti come il ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione. Anche lì ha riscosso pareri contrastanti, ma una cosa è certa: lei sa sempre come far parlare di sé.

Era da qualche giorno che non si parlava della Sorge nel mondo del gossip, ma ecco che nelle ultime ore arriva la frecciatina rivolta all’ex concorrente.

Scopriamo insieme cosa è accaduto

La frecciatina da parte di Soleil Sorge: proprio contro Manila Nazzaro

Il rapporto tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro è piuttosto complicato. Le due si sono incontrate al GF Vip 6 e sin da subito erano amiche. Entrambe ci sono state nei momenti più difficili, per sostenersi e per sentire quell’affetto nonostante la distanza dai propri familiari.

Addirittura, da coppia creano un trio con Katia Ricciarelli. Ad un certo punto, però, Manila si arrabbia con l’influencer per una battuta fatta in radio in cui diceva che la Nazzaro puliva tutto il giorno e basta.

L’ex Miss Italia si infuria e da quel momento il loro rapporto si è incrinato drasticamente.

Mentre Ilary Blasi stravolge tutto e invita Soleil all’Isola, ora spunta una nuova frecciatina nei confronti di Manila.

L’ex gieffina si trova in questo momento ad Ibiza in compagnia di alcuni amici della Casa, ovvero Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Gianluca Costantino (che ci sia del tenero tra i due?).

Si trovano in questo posto fantastico in vacanza lontano dalla frenetica Milano e Soleil sponsorizza anche la sua nuova linea di costumi e abbigliamento estivo.

Un giro in yacht, una cena fuori, qualche salto in pista da ballo; insomma, gli ex gieffini vogliono divertirsi a più non posso.

I ragazzi tengono sempre aggiornati i loro followers tramite le storie Instagram ed è proprio attraverso questo social che Soleil lancia la frecciatina.

Il video riprende un lavabo pieno di piatti sporchi e una cucina molto disordinata. L’influencer mostrando questa scena dice: “Un saluto alla nostra cara amica Manila… Ci manchi più che mai…“.

Mentre la madre della Sorge esplode e rivela tutta la verità, Soleil non perde un secondo per lanciare nuovamente una stoccata a Manila. La battuta è molto simile a quella che le fece litigare all’interno del GF Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SOLEILANDIA OFFICIAL (@soleilandiaaa)

Come prenderà questa frecciatina la Nazzaro? La prenderà sul ridere o la troverà solo un pretesto per litigare? Non ci resta che rimanere connesse al suo profilo Instagram