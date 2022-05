Irriconoscibile! E’ stato il pupillo di Alessandra Celentano ad Amici 21

Michele Esposito è il vincitore della categoria ballo di Amici 21 ed è uno dei grandi pupilli di Alessandra Celentano. Ecco cosa sta facendo



Ha trionfato nella categoria “ballo” nell’ultima edizione di Amici. Michele Esposito ha incantato i giudici e il pubblico, vincendo con merito il talent di Maria De Filippi, che si è concluso la scorsa settimana. E’ diventato in breve tempo il grande pupillo di Alessandra Celentano, che piano piano lo ha accompagnato alla vittoria finale attraverso un percorso complicato ma sempre in crescendo. Michele ha trionfato nella 21esima edizione assieme all’amico Luigi Strangis, che ha vinto il talent. Felice anch Esposito, che ha alzato la coppa nella categoria “ballo” e si è detto molto felice.

Si godrà il successo e la grande popolarità, in più i 50mila euro del premio, che lo aiuteranno nella sua carriera. La sua dedica è stata subito per la famiglia che lo ha aiutato nel percorso. “Provo molte emozioni. Sono contento di questa vittoria. La dedico a mia mamma e mio padre e a tutti i miei parenti. Loro mi hanno sempre sostenuto in tutto. È stato molto emozionante e stimolante battermi e sfidarmi con tutti i ballerini che erano con me nella scuola. Erano molto speciali. Ognuno aveva qualcosa di speciale e questo percorso è stato molto importante”.

Amici, il meraviglioso percorso di Michele

La Celentano sin dagli inizi aveva capito di dover puntare su di lui, e ancora una volta ha avuto ragione. Il ragazzo, in un’intervista al portale Witty, si è detto molto felice del percorso che ha intrapreso. “Sono contentissimo veramente, è stato un onore. Porterò con me un sacco di insegnamenti, non soltanto nel mio stile di danza. Lo farò pure negli altri stili. Insegnamenti anche su me stesso. Sui miei sentimenti, su quello che sono e quello che mi amo fare. Questa vittoria è un riconoscimento per tutti i sacrifici che ho fatto”.

Il buon Michele ha incassato anche i complimenti di Roberto Bolle, che ha apprezzato la sua bravura, tanto che lo ha invitato a partecipare a uno spettacolo. E il ballerino si è mostrato su Instagram vestito di tutto punto con un elegante frac. I segni dell’inizio di una carriera meravigliosa. E’ questo che tutti i suoi fan si augurano fortemente dopo il bel percorso nel grande talent di Canale 5.