L’ex gieffina torna sui social e svela tutto: operata dopo il Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip 6 è finito ormai da molto tempo, ma gli ex concorrenti continuano a far parlare di sé.

Ogni giorno un nuovo gossip viene rivelato e i colpi di scena non mancano.

Una ex vippona si operata proprio negli ultimi giorni. Non si sentiva bene e ha preso una grande decisione (o forse due…). La concorrente svela tutto, ma scopriamo cosa è accaduto

Clarissa Selassié torna sui social e svela tutto: operata dopo il Grande Fratello Vip

Clarissa Selassié è entrata al Grande Fratello Vip 6 in compagnia delle sue due sorelle, Jessica e Lulù. Nonostante sia stata eliminata prima di Natale, l’ex vippona continua a creare scoop e a rimanere molto attiva sui social durante tutta la registrazione del programma.

Nelle ultime settimane, però, si è fatta vedere poco sul so profilo Instagram e adesso svela tutto, mentre scrive parole dolci per Manuel Bortuzzo, ex fidanzato di Lulù.

Clarissa si è operata dopo il reality show. Niente di grave, ma comunque si tratta di qualcosa che la turbava. Infatti, la minore delle Selassié ha deciso di rifarsi il seno.

“L’insicurezza non mi permetteva di sentirmi me stessa al 100%” rivela l’ex vippona sul suo profilo Instagram.

Lunedì Clarissa si è operata in una clinica a Roma e rivela: “Mi ha cambiato la vita questa operazione, sono molto felice! Erano tanti mesi che desideravo fare questa operazione, volevo aumentare di una taglia“.

E’ la prima volta che la Selassié si opera. Infatti, l’ex gieffina si era solo fatta qualche puntura di acido ialuronico per avere delle labbra più carnose.

Ma come sta adesso?

“Il dolore è durato due giorni, tutto lunedì e tutto martedì. Ora faccio tutto, respiro solo a fatica perché sono costretta a portare questa fascia che mi stringe forte il petto” confessa Clarissa dopo essersi operata e continua: “I primi giorni le mie sorelle mi hanno aiutato in tutto: a bere, mangiare, vestirmi, cambiarmi.. […] Una liberazione psicologica!”.

Adesso, la ragazza deve portare una fascia sul petto che mantenga ben salde le protesi. Deve stare a letto, perché nonostante non sia un’operazione invasiva, ha comunque dei punti che deve controllare.

“Ho poco fiato però perché sono ancora un po’ anestetizzata e perché il petto è molto stretto, non riesco ad urlare o parlare a lungo, ogni tanto devo fare delle pause e prendere fiato” racconta Clarissa.

Nelle ultime ore, però, arriva anche una grande novità: molte persone la vorrebbero come opinionista per il GF Vip 7 o sperano in un suo rientro nella Casa.

Essendo che Alfonso Signorini sta già pensando al futuro cast ed esce il primo nome bomba, l’ex gieffina rivela: “Rifarei il Grande Fratello Vip da concorrente, magari singola, ma quando sarò più grande. Mi dispiace deludervi ma a settembre non tornerò, ho amato fare questa esperienza per tre mesi in casa e tre mesi fuori. Opinionista? Non tocca a me decidere questo, ma è stato creato un hashtag!”.

Clarissa Selassié si è operata dopo il Grande Fratello Vip. Adesso è più sicura di sé stessa e non vede l’ora di sfoggiare le gemelle in bikini