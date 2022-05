E’ stata la valletta più amata di Paolo Bonolis: oggi è mamma e moglie

Paolo Bonolis è un personaggio troppo iconico e famoso per passare in secondo piano, ma non solo. Essendo così amato, anche altri personaggi legati a lui finiscono per diventare indimenticabili.

Stiamo parlando di una valletta legata al conduttore, perché ha iniziato a fare televisione, o comunque a farsi conoscere proprio insieme a Paolo Bonolis. Il tempo poi passa e tante cose cambiano, ma non si può certo dimenticare il passato televisivo. I giochi televisivi e i format che accompagnano durante le giornata il pubblico a casa, sono un vero successo. Ad oggi, le cose sono cambiate un po’ per tutti, anche per la valletta in questione.

Possono piacere o meno, ma chi almeno una volta non ha visto un programma condotto da Paolo Bonolis? Impossibile non aver visto una sola puntata di Ciao Darwin o il più recente Avanti un altro.

E’ proprio in quest’ultimo che alcuni volti sono diventati familiari per il pubblico a casa. Tra uno sketch e l’altro, non si può non affezionarsi e ridere insieme ai personaggi trash presentati proprio in questo format appezzato dai fan.

Infatti, è proprio tra questi che non può passare inosservata la valletta protagonista della news di oggi. Perché è proprio lei quella che sta smuovendo le acque e che vuole tornare al centro dell’attenzione.

Paolo Bonolis: lei è stata la valletta più amata!

Senza dubbio ci sono un sacco di programmi di Paolo Bonolis ai quali i fan sono legati. Chi lo ricorda nel pomeridiano Bim Bum Bam? Ma non solo, perché il suo successo è proprio dovuto al fatto che è stato capace di presentare qualsiasi tipologia di format. Da quelli più scherzosi, a quelli con i toni più seri come Il senso della vita. Insomma, senza la sua presenza e il calore condiviso con il pubblico, la tv non sarebbe la stessa. Anche perché proprio come la valletta di oggi, è stato lui ad introdurre alcuni personaggi che poi hanno continuato la loro carriera nel mondo dello spettacolo.

Basta una sola parola per ricordarla: la ciociara di Avanti un altro è pronta a tornare in scena! Si tratta proprio di Alessia Macari, un volto che non può passare inosservato nella scena televisiva. Sia per la vittoria al Grande Fratello Vip nella primissima edizione, ma anche perché con la sua irriverenza e bellezza è diventata un personaggio che accompagna il pubblico nel pomeridiano proprio con gli sketch da lei interpretati.

Torna in scena perché fa un appello importante: vuole tornare a lavorare in tv! L’ultima apparizione in tv è stata a Domenica In di Mara Venier proprio come valletta. La sua lontananza dalla tv è data dal matrimonio con Oliver Kragl, con il quale ha avuto la piccola Nevaeh, e da allora si è dedicata maggiormente alla famiglia.

Criticata per aver volutamente scelto di non allattare la bambina, continua per la sua strada, perché da sempre ha dimostrato di essere molto decisa. Oltre che una bravissima cantante come visto a Tale e Quale Show di Carlo Conti, è una persona con un carattere prorompente e deciso.

L’italo-irlandese però non ci sta a stare ferma! Specialmente dopo l’ultimo dramma da film dell’orrore di cui è stata protagonista, vuole proprio lasciarsi tutto alle spalle e tornare a fare il suo lavoro. Ma non finisce qui, perché afferma proprio cosa vorrebbe fare:

“Mi piacerebbe partecipare a Il Cantante Mascherato. Vorrei essere chiamata perché è il programma perfetto per me, dato che si può mostrare il proprio talento.”

Effettivamente, questo potrebbe essere il format adatto, perché è davvero un talento. In attesa che la sua proposta venga accettata, restiamo aggiornati per le prossime novità.