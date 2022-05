Tango della gelosia all’Isola dei Famosi 2022: volano scintille tra i naufraghi

Volano scintille all’Isola dei Famosi 2022: tanta gelosia tra i naufraghi

L’Isola dei Famosi 2022 continua con le sue ricche dinamiche e scontri. Ilary Blasi conduce in maniera egregia il reality show in compagnia dei due ironici opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Alvin, invece, è l’inviato in Honduras e cerca di mantenere la calma all’interno della Palapa.

Con l’arrivo di nuovi naufraghi, l’equilibrio è cambiato e spuntano le prime gelosie. Volano le scintille tra due concorrenti che se le dicono di ogni. Che si tratti di strategia? Scopriamolo insieme

Una coppia si è formata e rotta all’interno dell’Isola dei Famosi 2022. Si tratta dei due modelli e naufraghi Estefania e Roger.

Conosciuti in Honduras, i due hanno da subito un buon feeling e decidono di gareggiare insieme come coppia.

Mentre Edoardo Tavassi crolla e piange all’Isola dei Famosi, con l’arrivo di Beatrix, ex fidanzata del naufrago, la loro unione vacilla. Estefania apre gli occhi sulla sua cotta, grazie anche a delle parole di Laura Maddaloni che le riferisce tutto quello che è successo sull’Isola principale mentre lei non c’era.

E’ da quel momento che la modella decide di avere un confronto con Roger e lo lascia in diretta televisiva. Il naufrago rimane senza parole e se ne va via senza salutare.

Durante la puntata, il modello affronta una prova che gli risulterà fatale e sarà obbligato ad andare in ospedale.

Estefania, nella puntata dopo, riesce a vincere la Prova del Girarrosto, torna in gioco e cambia tutto per lei.

Ad attenderla sull‘Isola non c’è Roger, ma due nuovi arrivati: Luca e Gennaro.

Con quest’ultimo, la modella ha una complicità unica e, con l’assenza dell’ex fidanzato, allontana la sua stuoia per fare spazio al neo naufrago.

Roger si rimette e torna in Honduras. Appena scende dalla barca nota da subito che la sua stuoia viene usata proprio da Gennaro e parte la gelosia.

“La stuoia è mia, me la riprendo. C’è Gennaro adesso? Non me ne frega perché è mia…” commenta infervorito il naufrago e conclude: “Sono arrabbiato, perché lui adesso dorme con lei: devo abituarmi?”.

Nell’ultima puntata di venerdì, le scintille tra i due naufraghi non mancano. Innanzitutto c’è chi crede che Estefania stia usando una strategia: creare storie d’amore per continuare a rimanere in gara. L’avvicinamento a Gennaro lascia molti dubbi in Palapa.

Ma è il confronto tra Roger e la naufraga che lascia molti “ma” piuttosto che risposte. I due hanno avuto un confronto appena lui è ritornato in gara, ma sembra che durante la notte passino gran tempo a parlare e ridere. Sarà veramente finita?

La gelosia di Roger ha fatto molto arrabbiare il naufrago, ma c’è comunque stato un ravvicinamento. Estefania rivela che quando prende una decisione non la cambia mai, però ho i miei dubbi.

Le scintille volano all’Isola dei Famosi, ma che siano di passione o di odio?