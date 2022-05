Uomini e Donne, che frecciatina al veleno prima del matrimonio

Matrimonio a Uomini e Donne per l’amatissima coppia: la futura sposa, poi, lancia una clamorosa frecciatina al veleno ad Ida Platano.

Ancora pochi giorni e a Uomini e Donne arriveranno i fiori d’arancio per una delle coppie più amate. In attesa delle puntate che chiuderanno la stagione in corso del programma di Maria De Filippi che si congederà dal pubblico mercoledì 1 giugno, una coppia, tra pochi giorni, convolerà a giuste nozze.

In attesa del grande giorno in cui pronuncerà il fatidico sì, la sposta si è raccontata sulle pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi svelando i dettagli del matrimonio, ma lanciando anche una clamorosa frecciatina ad una dama storia dello show che non riesce a trovare l’amore.

Isabella Ricci, da Uomini e Donne al matrimonio con Fabio Mantovani: poi punge Ida Platano e Gemma Galgani

L’ex dama del trono over di Uomini e Donne che convolerà a giuste nozze tra pochi giorni è Isabella Ricci che diventerà ufficialmente la moglie di Fabio Mantovani che ha conosciuto durante la partecipazione nel programma di Maria De Filippi. Isabella che, prima di sposarsi si è concessa una luna di miele anticipata a Dubai. per condividere la gioia che sta provando per la storia d’amore con Fabio, è tornata a Uomini e Donne parlando del matrimonio.

Sulle pagine del magazine ufficiale del dating show di canale 5, ha svelato che il matrimonio sarà celebrato il 28 maggio nel comune di Pescantina, il Paese in cui vive Fabio con cui, attualmente, si trova a Dubai. La coppia tornerà in Italia il 24 maggio, quindi pochi giorni prima di pronunciare il fatidico sì.

Al ricevimento parteciperanno circa sessanta persone e accanto ad Isabella e Fabio ci saranno amici e parenti, in primis i figli di lui che hanno accolto Isabella benissimo sin dal primo giorno.

Sempre a Uomini e Donne Magazine, poi, Isabella Ricci ha commentato la situazione tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che sta occupando le puntate del dating show lanciando una frecciatina alla dama.

“Sinceramente penso, come altri, che Ida stia diventando un po’ come Gemma […] Per quanto riguardo Riccardo, io lo trovo simpatico e penso che vada analizzato – se si ha intenzione di intraprende una storia con lui – per quello che è, ovvero un uomo che si piace molto (o almeno io lo vedo così), un pochino polemico e che arriva con difficoltà al dunque. Non penso sia un uomo da “ti prendo e ti porto via”, ha detto la Ricci.