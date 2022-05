Emma Marrone esce allo scoperto: beccata proprio con lui!

Talentuoso, giovane e con la voglia di mangiarsi il mondo con la sua musica: Damiano David è al centro della scena! Emma Marrone ha condiviso un dettaglio totalmente inedito ed inaspettato.

La verità prima o poi viene a galla, specialmente quando si tratta di personaggi così amati dai fan di tutto il mondo. Damiano David si sta letteralmente conquistando passo passo i palchi di tutto il mondo, perché con la sua band è arrivato molto lontano. Dai tempi di X Factor la strada percorsa è ricca di traguardi, ma ce ne sono degli altri in arrivo. Emma Marrone è legata al format e alla band, infatti non può non condividere questo momento con il pubblico.

Cavalcare l’onda del successo provoca un’adrenalina che solo artisti scatenati come Emma Marrone e Damiano dei Maneskin possono gestire. Eccentrici, trasgressivi e con un’energia pazzesca, rappresentano diverse generazioni musicali, ma tutte con lo stesso obiettivo ed ambizioni: fare musica.

Ebbene sì, al di là delle classifiche e delle hit, dei veri talenti si dimostrano quando tutto quello che fanno viene fatto in funzione della propria arte. Così, tra una news e l’altra non possiamo lasciarci scappare l’ultima online.

I fan sono in visibilio, ecco cosa stanno combinando questi due folli artisti.

Emma Marrone e Damiano dei Maneskin: inarrestabili!

Di recente, per il frontman dei Maneskin le cose sono andate in maniera un po’ ballerina. Diciamo che tra alti e bassi ha vissuto dei momenti al top ed altri sono stati un vero flop. L’incidente sul set è stato devastante per Damiano, ma lui non delude mai, perché anche infortunato non si ferma! Con Emma Marrone si conoscono da un po’, entrambi condividono la passione per la musica d’effetto e graffiante, e qui lo dimostrano al 100%.

L’anima rock trasuda da questa foto in modo incontenibile! Il duo composto da due voci uniche e riconoscibili ovunque, ha sganciato una bomba clamorosa. Non si fanno beccare, sono loro stessi che condividono la news che per i fan sembra ormai essere più di una certezza, ma un’attesa!

Damiano ed Emma sono legati al format musicale X Factor, il primo come secondo classifica sul podio insieme ai colleghi, lei in qualità di giudice. Questa foto è una vera sorpresa perché mai nessuno in questo momento avrebbe pensato ad una collaborazione musicale!

Ebbene sì, presto arriverà della musica da perdere la testa quando questi due inizieranno a lavorare insieme. Ci voleva proprio una bella notizia, specialmente dopo l’ultima delusione vissuta dalla cantante, subentrano queste bombe che non possono passare inosservate.

E’ un periodo d’oro per la musica italiana, sia per la riscoperta del rock che per la bravura di questi artisti che vivono per e con la musica.