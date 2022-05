Lite furiosa all’Isola dei Famosi 2022: volano insulti, fulmini e saette

Lite furiosa all’Isola dei Famosi 2022: tra i due naufraghi lo scontro è furioso. Volano insulti, fulmini e saette. Ecco cos’è successo.

Aria tesa all’Isola dei Famosi 2022 dove è scoppiata una lite furibonda tra due dei naufraghi più amati dal pubblico e che stanno creando maggiori dinamiche. Dopo due mesi sull’Isola, i naufraghi sono stanchi, esausti e la mancanza di cibo li rende ancora più nervosi. La situazione peggiora quando tra due naufraghi non c’è molta simpatia.

Nelle scorse ore, così, due naufraghi si sono scontrati dicendosi apertamente tutto ciò che pensano l’uno dell’altro e le parole che sono volate sono state forti. Uno scontro che era nell’aria e che è scoppiato nelle scorse ore creando ancora di più una frattura tra i naufraghi sempre più divisi in gruppi.

Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis demolisce Lory Del Santo

A scontrarsi, sull’Isola dei Famosi 2022 dove, di notte, Estefania e Roger si sono isolati per un confronto, sono stati Nicolas Vaporidis e Lory Del Santo. L’attore non ha mai nascosto di non avere molta simpatia per Lory considerandola falsa e costruita. Nicolas ha più volte ribadito di non fidarsi della Del Santo, ma di portarle comunque rispetto. “Lory Del Santo a me non piace per nulla. Non la trovo una persona sincera ed onesta. Anzi credo sia molto falsa e non credo in niente di quello che fa“, ha detto negli scorsi giorni Nicolas.

Lory, a sua volta, ha definito Vaporidis un “furbo” aggiungendo che attaccarla è la sua strategia per diventare più visibile e conquistare spazio con i filmati. Durante la 18esima puntata dell’Isola condotta da Ilary Blasi che, insieme agli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria che non concede sconti a nessun concorrente, ha provato a capire il motivo dello scontro tra Lory e Nicolas.

L’attore, così, ha ribadito il proprio punto di vista spiegando che, nella vita normale, non uscirebbe mai con Lory.

“Non la sopporto, la trovo artefatta, finta, bugiarda. Lei parla all’orecchio delle persone, è autocelebrativa, non ti lascia finire di parlare è teatrale. Porto rispetto perché è una signora. In tutta franchezza io fuori non la frequenterei mai ne sono certo”.

Lory e Nicolas, dunque, non riescono a trovare un punto d’incontro. Ciascuno resta fermo sulla propria posizione. Cosa accadrà nei prossimi giorni? La Del Santo e Vaporidis riusciranno ad avere un confronto pacifico e a firmare la tregua? Lo scopriremo nella prossima puntata, in onda lunedì 23 maggio.