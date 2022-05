Isola dei Famosi 2022 bollente: cosa accade di notte dietro gli scogli

Atmosfera bollente all’Isola dei Famosi 2022: in diretta, il pubblico scopre cosa accade di notte dietro gli scogli.

Cosa accade di notte sull’Isola dei Famosi 2022? Come trascorrono le ore notturne i naufraghi? C’è chi dorme, chi si occupa di controllare che il fuoco non si spenga, chi approfitta del momento di relax per raccontarsi e ascoltare le varie esperienze di vita dei concorrenti e c’è chi si isola del gruppo nascondendosi dietro gli scogli.

Tutto è venuto fuori durante la 18esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022quando Ilary Blasi, nel corso della diretta, ha raccolto una dichiarazione di Guendalina Tavassi che ha spiazzato non solo la conduttrice, ma anche gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, ma anche tutti i telespettatori.

Isola dei Famosi 2022: cosa accade di notte, la rivelazione in diretta

Guendalina Tavassi, senza peli sulla lingua, durante la 18esima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, ha svelato cosa accade di notte tra Estefania e Roger. I due modelli hanno avuto una storia nelle scorse settimane che, però, oggi è finita. Estefania, infatti, ha deciso di mettere un punto alla storia e, durante un confronto, i due si sono accusati di essersi messi d’accordo per avere una storia e ottenere maggiori consensi. Estefania, però, nelle scorse settimane, ha deciso di chiudere la relazione con Roger e con l’arrivo di Gennaro Auletto in Honduras ha cominciato ad avvicinarsi a quest’ultimo.

Tra Estefania e Roger, dunque, è stato tutto costruito? I due torneranno insieme o continueranno l’avventura in Honduras separati? Ad infiammare l’atmosfera ci ha pensato Guendalina Tavassi che non perdona nulla ai compagni d’avventura, in diretta, ha svelato cosa accade tra i due d notte. “Scusa Ilary ma secondo me ci stanno perc…ndo entrambi”, ha sbottato Guendalina che ha ammesso di essere stanca di essere presa in giro.

Guendalina, poi, racconta di averli visti isolarsi di notte dietro gli scogli e la sua versione viene confermata anche da Pamela Petrarolo. “Sono stati molte volte isolati, li abbiamo visti anche stanotte”, ha aggiunto l’ex ragazza di Non è la Rai. Una versione confermata dallo stesso Roger che ha spiegato di aver chiesto personalmente un confronto ad Estefania la quale, invece, ha aggiunto di essere stata delusa e ferita dall’atteggiamento di Roger.

Parole, quelle di Estefania che hanno poi fatto nuovamente perdere la pazienza a Guendalina. “Ma ferita di cosa, hai detto che volevi fingere una relazione”, ha detto la Tavassi mentre Estefania ha puntualizzato di non aver mai chiesto a Roger di fare coppia. Il mistero di ciò che accade di notte tra i due, però, è stato svelato.