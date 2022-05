Lulù Selassiè incantevole, ma la giacca non passa inosservata

Lulù Selassiè si concede una serata fuori e stupisce tutti per la bellezza, ma la giacca che indossa non passa inosservata.

Lulù Selassiè continua ad incantare i fan con i suoi look. Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, la principessa ama vestirsi in modo casual, ma molto ricercato. Senza lasciare nulla al caso, la Princess riesce a lasciare i fan senza fiato anche indossando un semplice pantaloncino e una canotta.

Dopo quasi un mese dalla fine della sua storia d’amore con Manuel Bortuzzo, Lulù non è riuscita a dimenticare l’ex fidanzato di cui è ancora innamorata. Per distrarsi, come ha raccontato la sorella Clarissa nel corso di una room su Twitter, ha deciso di concedersi un venerdì sera fuori in compagnia della mamma a cui è estremamente legata. Per l’occasione ha sfoggiato un outfit che ha esaltato il suo fisico e la sua bellezza. Tra tutti gli indumenti, però, i fan hanno notato la giacca.

Lulù Selassiè e la giacca di Manuel Bortuzzo sempre presente

Nonostante il gran caldo che da giorni è arrivato in Italia colpendo anche Roma dove vive, Lulù sfoggia comunque una giacca che non è passata inosservata all’occhio attento dei fan. Per il look del venerdì sera, infatti, la princess ha scelto d’indossare una canotta gialla e un giubbotto che i fan che l’hanno seguita per sei mesi nella casa del Grande Fratello Vip conoscono molto bene.

Nella foto che vedete qui in alto e che è stata pubblicata tra le sue storie del profilo Instagram. Lulù indossa una giacca che i fan ricordano bene. La giacca in questione, infatti, era di Manuel Bortuzzo. Dopo averla indossata spesso nella casa, Lulù ha scelto di indossarla non solo ieri sera, ma anche in una precedente occasione incantando comunque il pubblico con un look strepitoso e che la rappresenta totalmente.

Una giacca che Manuel, prima di abbandonare la casa del Grande fratello Vip, insieme ad altre giacche e camicie, aveva proprio lasciato a Lulù. Dopo quasi un mese dalla fine della relazione, dunque, Lulù sceglie d’indossare qualcosa di Manuel che è ancora nel suo cuore. Un gesto per sentirlo vicino a poche ore da quello che sarebbe stato il suo ottavo mesiversario?

I fan non hanno dubbi che sia così e su Twitter continuano ad inondarla d’amore sperando di poter avere presto sue novità professionali. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Whoopsee, Lulù ha raccontato che si sta concentrando su se stessa e il suo lavoro ribadendo che il suo grande sogno è diventare una cantante ed ora i fan attendono di ascoltare il suo primo singolo.