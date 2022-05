Dopo la scelta a Uomini e Donne, arriva la frecciatina al veleno: l’ex corteggiatrice non perdona

By

Uomini e Donne ha da poco registrato le ultime scelte di questa stagione e l’ex corteggiatrice non ha alcuna intenzione di andarci leggera: la stoccata ha rapidamente fatto il giro del web.

Uomini e Donne sta mandando in onda gli ultimi appuntamenti di questa stagione televisiva e il pubblico del piccolo schermo è più curioso che mai di vedere le ultime scelte che mancano all’appello.

Veronica e Luca sono i tronisti che devono scegliere, in realtà hanno già scelto considerato che il programma viene registrato in precedenza, con chi condividere la loro vita ed iniziare una bellissima storia d’amore al di fuori del programma. Sul web, quindi, non è di certo un mistero su chi è ricaduta questa fantomatica scelta.

In particolar modo quella di Salatino che ha scatenato la piccata reazione dell’ex corteggiatrice Aurora Colombo, che sui social dopo la pubblicazione in rete delle Anticipazioni di Uomini e Donne ha scelto di commentare il tutto così.

Aurora Colombo non perdona: arriva la stoccata dopo la scelta di Luca a Uomini e Donne

Aurora Colombo, non appena sono state pubblicate le anticipazioni di Uomini e Donne, che hanno svelato anche chi potrebbe esserci e chi no durante il corso della prossima stagione televisiva, ha subito commentato la scelta di Luca Salatino non andandoci di certo leggera:

“Posso solo dire che certe persone le definisce il tempo“ ha esordito l’ex corteggiatrice sui suoi canali social. “Davanti a tanta ipocrisia sorrido” ha poi concluso. Certo, è pur vero che lei non ha fatto nomi e quindi non è detto che si riferisca a Salatino, ma gli utenti della rete hanno subito accostato queste parole a lui considerando che questo commento è stato pubblicato poco dopo la rivelazione delle anticipazioni di quest’anno.

Una strana coincidenza, se vogliamo, ma agli utenti della rete il tutto è apparso piuttosto strano e che il suo messaggio sia ovviamente diretto a Luca Salatino che almeno per il momento non può replicare a nulla fin quando non verrà trasmessa su canale 5 la sua scelta e a questo evento manca davvero poco.

Siamo sicuri che non mancherà la sua reazione a tutto questo.