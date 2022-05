Coppia al capolinea dopo Amici 21? La foto che cancella tutti i dubbi

La foto non lascia dubbi: coppia al capolinea dopo Amici 21?

Amici 21 è terminato questa domenica con la vittoria del cantante Luigi. La gara è stata ricca di scontri, balli, risate, ma anche di amori.

Infatti, durante il talent show tanti allievi hanno trovato una certa complicità che è sfociata o meno in amore. Essendo una gara, però, diverse coppie di sono ritrovate divise a metà del percorso in attesa di rincontrarsi una volta finito Amici.

Ecco che nelle ultime ore arriva la foto che non lascia più dubbi. Due ex allievi della Scuola staranno ancora insieme o sono arrivati già al capolinea?

Alex e Cosmary giunti al capolinea dopo Amici 21? La foto non lascia dubbi

Alex, cantante, e Cosmary, ballerina, hanno partecipato entrambi ad Amici 21. Mentre lui arriva in finale, la gara per la ragazza si conclude molto prima.

Entrambi molto discreti e riservati, sono comunque riusciti a trovarsi e a scoprirsi all’interno della Scuola di Maria De Filippi, mentre un’altra coppia scoppia ad Amici.

Cosmary ha provato di più a lasciarsi andare cercando il contatto di Alex, ma il cantante più taciturno non ha mai trovato il coraggio di rivelare i suoi sentimenti.

La ballerina, eliminata dalla gara, pubblica una foto che la ritrae abbracciata ad Alex nel momento in cui ci sono salutati. La posta il giorno della finale di Amici per dare il suo sostegno al cantante.

“Vorrei dedicare un pensiero speciale a te, Alex, che sei stato parte fondamentale del mio percorso. Questa è stata l’ultima volta che ti ho visto e ti ho abbracciato e mi sembra passata una vita ma finalmente ci siamo, finalmente potrò abbracciarti di nuovo, forte così” scrive Cosmary e conclude: “Non vedo l’ora di vederti brillare ancora su quel palco, perché fino ad oggi non hai fatto altro che stupirmi con ogni tua esibizione. Ma ancor di più non vedo l’ora di averti di fronte e darti tutto l’amore che meriti“.

Ma finito il talent show, i due ragazzi si saranno rivisti o il loro amore è già arrivato al capolinea?

Inaspettatamente, è proprio Alex ha rivelare la verità, pubblicando una foto che non lascia dubbi, dopo aver ricevuto una proposta clamorosa.

Tramite il suo profilo Instagram, il finalista mostra che si trova in compagnia proprio della ballerina. E’ un primo piano della ragazza con un cuoricino piccolo in rosso ad accompagnarla.

Non ci sono dubbi: Alex e Cosmary ci stanno provando al di fuori della Scuola!

Nessuna dedica speciale o messaggio d’amore; solo una foto che però spiega tutto. La loro coppia non è affatto arrivata al capolinea. Alex così timido ha trovato il modo per rispondere nel migliore dei modi a tutti i fan. Sono pronti insieme a costruire qualcosa nel mondo reale, lontano dai riflettori