Questa bambina oggi è la voce più bella di Amici 21

La cantante dopo la finale della 21esima edizione di Amici sta vivendo un momento magico. Eccola quando era bambina e già cantava

Anche se non è riuscita a vincere Amici è entrata nel cuore del pubblico del talent di Canale 5. Pur raggiungendo la finale non ce l’ha fatta a conquistare la 21esima edizione dello show di Maria De Filippi, ma questo non le ha impedito di diventare tra le cantanti più apprezzate del programma. Del resto, la sua voce è incredibile: si tratta di Sissi, allieva di Lorella Cuccarini. E’ tornata sui social per ringraziare personalmente tutti per il grande affetto e il sostegno ricevuto durante tutto il percorso nella scuola.

Ragazza dolcissima, sensibile e con quella timidezza che conquista tutti. Il suo talento è innegabile, e lo ha dimostrato sin dalle prime fasi del daytime. Un percorso lungo e complicato, ma anche pieno di soddisfazioni e di successi. Emozioni e bravura che arrivavano dirette sin da quando era bambina: la foto che circola sul web è diventata il simbolo di come la sua passione per il canto e la musica l’abbia accompagnata da sempre. Nella foto di Sissi da bambina si vede lei con un microfono in mano. E’ ancora piccolissima ma già sapeva cantare molto bene.

La protagonista di Amici incanta con la foto da bambina

Colpisce l’intensità e il modo di cantare “da grande”. Davvero dolcissima e anche oggi (seppur ancora giovanissima) che è diventata più matura il suo spirito rimane decisamente lo stesso di quando era piccola. Bello il messaggio che Sissi ha scritto sui social per ringraziare tutti dopo l’esperienza nel talent di Canale 5. “Non mi sto ancora rendendo conto di avere il mio telefono e di poter scrivere – ha postato su Instagram la giovane artista – si è conclusa forse l’esperienza più assurda della mia vita, davvero la porterò sempre nel mio cuore. Mi rendo conto ora dell’amore che mi avete dimostrato per tutto questo tempo”.

Solo ora realizzo che mi avete capita e tenuta per mano. Grazie. Ci sarebbero così tante cose da dire – poi ha concluso – L’unica cosa che posso fare è ringraziare tutti… le persone fantastiche che mi hanno accompagnata in questi mesi e che mi accompagneranno in futuro. Ora mi sento “leggera”, non vedo l’ora di farvi ascoltare tanta musica e portarvi nel mio mondo”.