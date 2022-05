By

Le sorelle Selassié vuotano il sacco: la verità su Barù e Alex Belli

Le sorelle Selassié sono al centro del gossip da quando hanno partecipato al Grande Fratello Vip 6.

Jessica, la maggiore, ha vinto il reality show, ma all’interno del programma ha tenuto incollati molti telespettatori con il flirt con Barù.

Lulù Selassié, ha invece trovato l’amore al GF Vip con Manuel Bortuzzo, storia purtroppo finita durante questo mese. Mentre Clarissa, uscita dalla Casa per prima, ha creato dinamiche nella vita reale e non solo.

Insomma, con le Selassiè non ti annoi mai e adesso tornano a parlare di alcuni personaggi del reality show, in particolare di Alex Belli e Barù.

Le Princesse vuotano il sacco, ma scopriamo quanto hanno rivelato

Clarissa, Lulù e Jessica Selassié partecipano ad una diretta Instagram per il portale di gossip, Whoopse. L’intervista dura solo 20 minuti, ma le Princesse non si sono affatto risparmiate.

Oltre a parlare di alcuni loro vecchi compagni al GF Vip, rivelano anche i loro progetti futuri.

L’argomento più chiacchierato vede come protagonisti Jessica e Barù. I due si sono incontrati all’inaugurazione del Barbecue Barù a Milano. Non sono mancate indiscrezioni, gossip e foto.

Ecco che la vincitrice del GF Vip vuota il sacco e racconta cosa sta accadendo dopo il loro primo incontro che non è filato liscio.

“Intanto ci tengo a precisare che c’è attrazione fisica da parte di entrambi. Ci sentiamo regolarmente, siamo molto impegnati, cerchiamo di vederci quando è possibile. L’altra volta ad Isola Party ho scoperto di essere fidanzata e pure ex” commenta Jessica e continua: “Certo ci rivedremo, ma a prescindere anche se non abbiamo definito bene quello che siamo l’amicizia c’è. Può sempre nascere tutto da una bella amicizia oppure non si sa”.

Anche Lulù Selassiè dice la sua in merito al cuoco toscano. All’interno della Casa i due hanno avuto diversi scontri accessi, ma sembra proprio che tutto l’astio si sia concluso.

“Ci piace Barù. Devo dire che io anche al GF ci andavo molto d’accordo perché è un tipo molto scherzoso, allegro, che fa battute di ogni tipo. Quindi non è una persona bigotta che si scandalizza per qualche parolaccia, mi piacciono le persone così” rivela Lulù.

Nonostante alcune discussioni, l’ex gieffina adora Barù e lo ritiene una persona molto sensibile.

Per quanto riguarda il futuro lavorativo di Jessica, la ragazza rivela di avere un programma in sospeso. Dovrebbe condurre un format tutto da sola, ma ancora non sappiamo di cosa si tratti.

Ma come sono i rapporti tra le sorelle Selassié ed Alex Belli dopo la sua ospitata a Pomeriggio Cinque?

La verità delle sorelle Selassié su Alex Belli

Alex Belli, ospite a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso, ha fatto molto arrabbiare le sorelle Selassiè con una sua intervista. L’attore ha rivelato cose private su Lulù Selassié, che mostra il look mozzafiato dal dettaglio sorprendente.

Clarissa Selassié prende la parole e spiega cosa è accaduto. “C’è stato un fraintendimento con Alex. Gli voglio bene, massimo rispetto per questo artista, però ha messo un Tweet dove lui voleva dire la sua e insinuare che c’erano delle situazioni private di Lulù che lui sapeva. E poi ha preso e pubblicato la nostra chat privata su Instagram, che fra l’altro è pure illegale” racconta la minore delle Selassié e approfondisce: “Poi gli ho chiesto perché sei andato a Pomeriggio 5? Lui mi ha risposto ‘Eh ma questo è il nostro lavoro sai com’è fatto’. Sì, ma c’è un momento dove ci sta il lavoro, un momento dove ci sta l’amicizia e uno dove ci sta la vita privata. Ci siamo rimaste molto male”.

Le sorelle hanno trovato di poco gusto questo gesto, ma sono riuscite comunque a ritrovare un equilibrio con Alex Belli. Non lo considerano nella loro lista nera.

A Lulù Selassié non viene chiesto niente in merito all’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, anche se è ancora evidentemente provata, ma escono delle indiscrezioni su Clarissa.

L’ex gieffina ha un flirt in corso e le sorelle rivelano che è un ragazzo: “Non di Roma ma che vive a Roma, bono, uno sportivo”.