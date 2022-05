Test logica: perché l’acqua non esce dal recipiente?

Questo test metterà alla prova la tua capacità di analizzare una situazione e fornire una risposta entro due minuti. Vediamo cosa sai fare

Gianluca deve fare un compito di scienze per la scuola. La maestra ha assegnato ad ogni bambino un tema e il nostro giovane amico ha scelto l’acqua. Lo studente si fa aiutare dal padre, Andrea, il quale è preoccupato perché non vuole che suo figlio sporchi o bagni il pavimento. L’esperimento è delicato e necessita molta attenzione e dedizione. Ecco il compito che la maestra ha assegnato a Gianluca.

In un recipiente da un litro c’è un cubo di ghiaccio di un decimetro cubo. Il ghiaccio è esattamente al centro del recipiente. Esponendolo ad una leggera fonte di calore, Gianluca fa scongelare il ghiaccio, che da solido diventa liquido nel giro di qualche minuto. Andrea è preoccupato perché ha paura che fuoriesca acqua dal recipiente ma suo figlio lo tranquillizza: “Papà, non preoccuparti, è impossibile che accada”.

Perché Gianluca è così tranquillo? Come fa l’acqua a non uscire fuori dal recipiente? Adesso ragiona con calma e poi prova a dare una risposta, possibilmente entro due minuti. Trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Se hai letto con attenzione il testo del quesito, avrai sicuramente individuato i dettagli che ti servono veramente per risolverlo. Alcuni passaggi sono stati inseriti solo ed esclusivamente per farti sbagliare, è questa la vera difficoltà di un test del genere. Se hai risposto correttamente, ti facciamo i complimenti perché non era per niente facile trovare una soluzione in meno di due minuti.

Se, al contrario, non hai dato una risposta o sei in difficoltà, non preoccuparti. È probabile che tu abbia soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo. Questi test, pur non avendo alcuna validità scientifica, stimolano il tuo cervello e ti aiutano anche nella vita di tutti i giorni. Adesso passiamo alla soluzione del test di logica e ragionamento.

L’acqua non esce dal recipiente per un motivo molto semplice: quando avviene il passaggio dallo stato liquido a quello solido, l’acqua diminuisce il suo volume. Il ghiaccio ha una densità minore rispetto a quella dell’acqua liquida, quindi nemmeno una goccia uscirà fuori dal recipiente. Per la gioia di Andrea e Gianluca.