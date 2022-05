Uomini e Donne anticipazioni, Maria rivoluziona il trono over: cambia tutto

Uomini e Donne sta per giungere al termine di questa stagione televisiva, ma Maria De Filippi è già pronta a rivoluzionare il programma durante la messa in onda di settembre. Chi resterà e chi abbandonerà il Trono Over?

Ancora qualche settimana e Uomini e Donne giungerà al termine di questa stagione televisiva. L’ultimo appuntamento con il dating show tutto dedicato all’amore di Maria De Filippi, salvo cambi di programma, dovrebbe andare in onda il 3 giugno per poi salutare i telespettatori, ma niente paura.

Questo non è un addio, ma soltanto un arrivederci in quanto il format tornerà, come di consueto, a settembre, ma chi rivedremo nel parterre a settembre e chi invece sarà invitato a guardare la trasmissione da casa?

I primi sospetti sui possibili addii e rinnovi ci sono già e le anticipazioni di Uomini e Donne sono tra le più attese tra i fan.

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco chi potrebbe lasciare il Trono Over

Almeno per il momento, è bene precisare, non esistono certezze sui chi ritroveremo e chi nella prossima stagione di Uomini e Donne, anche se è stata registrata l’ultima scelta in onda quest’anno, ma alcune scelte ci sembrano abbastanza chiare, anche se il tutto sarà da scoprire direttamente a settembre.

Nonostante il suo spazio sia andato drasticamente a diminuire, diventando da protagonista indiscussa dello show a semplice comparsa, pare scontato che rivedremo Gemma Galgani. Un addio in sordine non sarebbe giusto, né per lei né per il pubblico, dopo aver retto il programma per oltre 10 anni. A meno che non riesca a trovare l’amore durante il corso di quest’estate.

Altro rinnovo sarà sicuramente quello di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che hanno terminato la loro esperienza nel programma facendo accenno ad un possibile ritorno di fiamma e sicuramente a settembre vedremo se questo fuoco è rinato oppure no. Altro rinnovo che sembra essere scontato è quello di Biagio Di Maro, che sogna ancora di entrare al Grande Fratello Vip o all’isola dei Famosi, e Armando Incarnato, altro protagonista indiscusso del Trono Over.

Chi invece potrebbe non comparire più a settembre sono i cavalieri Fabio Nova, il fotografo nemico di Tina Cipollari, e Gianluca, il cavaliere che è stato recentemente coinvolto in una segnalazione.