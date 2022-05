Alessandro Iannoni lascia l’Isola dei Famosi: mamma Carmen Di Pietro reagisce così

Quattro naufraghi hanno deciso di abbandonare L’Isola dei Famosi dopo la notizia del prolungamento. Tra loro c’era anche Alessandro Iannoni

Dopo l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì sera, è successo un po’ di tutto. Ben quattro naufraghi hanno deciso di abbandonare il reality. Il motivo è la notizia ufficiale del prolungamento del programma di qualche settimana. La decisione della produzione è stata comunicata ai concorrenti, che avevano il diritto di rinunciare volontariamente nel caso in cui non se la sentivano di impegnarsi per più tempo. Scelta che è stata fatta da quattro persone, tra cui Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro.

La motivazione del ragazzo è l’università e il suo percorso di studi, che lui non vuole abbandonare per troppo tempo. La mamma non l’ha presa bene, scoppiando a piangere. Tuttavia dopo ha fatto sapere di accettare la decisione del figlio e quindi di sostenerlo. “Mi ha parlato, ha detto che avrebbe lasciato – ha spiegato durante la diretta – è indietro di tre esami e non può permettersi di perdere altro tempo. Sapevo che non se la sarebbe sentita, per lui lo studio è importante e non me la sentivo di ostacolarlo”.

Isola dei Famosi, il dolore di Carmen Di Pietro per l’abbandono del figlio Alessandro

Alessandro è rapidamente tornato in Palapa e salutare tutti, congedandosi dai compagni e ovviamente anche dalla mamma. Carmen lo ha salutato con affetto e grane commozione. Naturalmente, lei ha deciso di di proseguire nel suo percorso. “Ha avuto belle parole con tutti – ha commentato la Di Pietro – è stato molto carino”. Ora per l’ex showgirl inizia una fase nuova, nella quale dovrà abituarsi a stare senza il figlio”. Anche le parole di Alessandro nei confronti della mamma sono state molto belle.

“Mamma tu mi stai sempre vicina e hai paura che io possa trovare una ragazza prima dei 40 anni. Lo sai che prima o poi dovrà succedere – ha detto Iannoni – so che sarà difficile per te, ma devo dirti una cosa importante. Anche se capiterà che a 35-40 anni dovessi fidanzarmi, ti garantisco che fino alla fine dei miei giorni sarai la donna più importante della mia vita”.