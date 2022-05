Perchè Guendalina Tavassi ha lasciato l’Isola dei Famosi? Il vero motivo

Guendalina Tavassi ha deciso di porre fine alla sua esperienza all’Isola dei Famosi e il vero motivo ha gelato il pubblico del piccolo schermo. Ecco che cosa è successo a telecamere spente.

Guendalina Tavassi nelle scorse ore, durante la prima diretta di questa settimana dell’Isola dei Famosi, ha comunicato al pubblico del piccolo schermo degli italiani, e alla padrona di casa, di voler porre fine al suo percorso non accettando il prolungamento in quanto la trasmissione andrà in onda fino alla fine di giugno.

I telespettatori non hanno potuto fare a meno di provare un certo dispiacere nei confronti di questa scelta, in quanto indicavano in lei una delle possibili vincitrici di quest’anno. Il motivo di tale scelta però non ha nulla a che fare con le dinamiche del gioco o con la fame che si fa sentire dopo settimane in cui si mangia soltanto riso in bianco.

Guendalina Tavassi ha abbandonato l’Isola dei Famosi per motivi piuttosto seri. Ecco che cos’è successo dietro le quinte dello show di successo di canale 5.

Isola dei Famosi: perché Guendalina Tavassi ha abbandonato il programma

Guendalina Tavassi durante il corso della diretta dell’Isola dei Famosi, in cui un altro grande protagonista ha scelto di abbandonare il gioco, ha ammesso di dover tornare in Italia per i suoi figli in quanto la maggiore, Gaia, che proprio ieri ha avuto modo di poterle fare una sorpresa, sta per compiere 18 anni e non può di certo perdersi questo momento così importante per la sua vita, ma non solo c’è un’altra motivazione che l’ha spinta a lasciare il gioco.

Nelle scorse ore, poco prima della messa in onda della puntata, è stato confermato che il padre dei suoi figli Umberto D’Aponte è uscito dal carcere dopo aver ricevuto le accuse di violenza da parte di lei. Episodi che sarebbero avvenuti di fronte alla presenza dei figli.

Molto probabilmente gli autori e la produzione hanno avvisato la Tavassi di quanto è accaduto e non poteva di certo proseguire con il suo percorso all’interno del programma, ma tornare in Italia per appurare con mano che cosa stesse succedendo nel suo privato. Per questo motivo gli utenti della rete, nonostante siano dispiaciuti, hanno compreso la scelta presa e sostenuta.