Fan dell’Isola dei Famosi 2022 in ansia: il probabile vincitore abbandona il reality?

L’Isola dei Famosi 2022 sta andando alla grande, tanto che la produzione del reality show ha deciso di posticipare la finale. Infatti, scopriremo chi sarà vincitore il 27 giugno, invece che il 27 maggio.

I concorrenti sono stati avvisati e hanno tempo fino alla puntata di stasera per decidere se continuare di rimanere in gioco o meno.

Sembra proprio che un naufrago abbia deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi. Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa sta accadendo

Fan dell’Isola dei Famosi 2022 in ansia: Alessandro Iannone abbandona?

Alessandro è il figlio di Giuseppe Iannoni e Carmen di Pietro. E’ proprio con sua madre che il naufrago decide di partecipare all’Isola dei Famosi 2022.

Questa coppia è esilarante: lei che riprende sempre suo figlio e lui che un po’ la canzona e un po’ fa quello che gli chiede. I fan si sono molto affezionati a loro due anche se ora gareggiano divisi.

Iannone, al contrario di Carmen, è più riservato e mite, ma ha anche sempre la battuta pronta. Ma sembra proprio che Alessandro non abbia deciso di finire il reality show.

Mentre spuntano le gelosie all’Isola dei Famosi, Deianira Marzano rivela l’indiscrezione sul suo profilo Instagram.

“Domani è l’ultimo giorno per firmare il contratto Isola per decidere se continuare o meno. In Honduras anche l’amico di Alessandro, che non vuole firmare, per convincerlo!” scriva la donna.

Lite furiosa sull’Isola, mentre Alessandro è titubante. Addirittura la produzione decide di intervenire mandando in Honduras il migliore amico del naufrago. Sappiamo che Alessandro fa l’università e ha già perso mesi di lezioni; che sia questo il motivo della sua voglia di tornare in Italia?

Molte persone si sono affezionate al ragazzo, ma Lory Del Santo, invece, non è convinta affatto.

“Non parla, si mette lì, mangia quando sua madre gli dà da mangiare. È una brava persona, anche disponibili, ma non l’ho mai sentito fare un discorso. È un tipo difettoso, non è un difetto ma una caratteristica. In due mesi e mezzo ho cercato tante volte di rivolgergli la parola e parla a monosillabi, non si integra” commenta la naufraga che dice di non parlare mai male di nessuno e conclude: “Lui deve affiliarsi ad un gruppo di forte, sennò dove va? Insomma, ha fatto un bel percorso ma come giocatore non mi sono accorta che esisteva”.

Tanta ansia all‘Isola dei Famosi 2022. Se Alessandro dovesse abbandonare, alcuni telespettatori ci rimarrebbero veramente male. Stasera, però, scopriremo al verità