Ecco cosa è successo dopo la scelta di Veronica Rimondi: clamorosa delusione

Veronica Rimondi è la tronista di Uomini e Donne di quest’anno. Arrivata nel parterre di Cinecittà da un paio di mesi, la ragazza non viene accettata da subito dal pubblico.

I telespettatori la ritengono piuttosto snob, altezzosa e non un buon esempio per le ragazze che seguono il programma di Maria De Filippi.

Andando avanti, però, si è fatta conoscere e non ha mai dato troppo adito alle parole sul suo conto.

Ecco che Veronica Rimondi fa la sua scelta e arriva la clamorosa delusione da parte di un suo corteggiatore.

Scopriamo insieme cosa è accaduto

Veronica Rimondi ha tre corteggiatori a cui è interessata: Matteo Farnea, Federico Dainese e Andrea Della Cioppa. Prima del giorno della scelta, però, deve eliminare un cavaliere e dice addio a Federico.

Quest’ultimo viene invitato dal magazine di Uomini e Donne per parlare del suo percorso con la tronista, mentre una dama lancia una frecciatina al veleno prima del matrimonio.

Federico ha ricevuto una clamorosa delusione dal trono di Veronica Rimondi. Il cavaliere credeva che la tronista fosse fatta in un certo modo, ma poi ha scoperto tutt’altro.

“Sono davvero deluso e amareggiato. Ho sempre cercato di essere più vero possibile e questo mi ha portato quasi a perdere una persona che stava comunque diventando importante” rivela il cavaliere e continua: “Conoscere una ragazza al di fuori della vita normale mi incuriosiva. Veronica a primo impatto mi è subito piaciuta per il suo modo di afre molto deciso e perché è sicura di se stessa“.

Andando avanti con la conoscenza, però, Federico cambia parere sulla tronista e si rende conto che neanche Veronica non sa cosa vuole veramente. L’ha vista molto confusa e crede proprio che sceglierà Matteo (cosa che poi è accaduta veramente).

Nell’intervista rivela che per lui è importante la quotidianità di una coppia, più che i gesti eclatanti.

“I miei punti forti sono la simpatia e la perseveranza. Il mio punto debole è che faccio fatica ad aprirmi. Non sono qui per un’amicizia e penso si sia capito” commenta Federico.

Mentre l’ex tronista smaschera la corteggiatrice, la La Rimondi accusa frequentemente Dainese di essere troppo freddo e il cavaliere si difende così.

“Più che essere freddo sono una persona che riflette molto e a volte mi faccio tanti problemi ad aprirmi con le persone. Questo di conseguenza mi porta ad essere freddo” confessa il ragazzo e conclude: “Nelle relazioni ho sempre dato tanto e ho sempre preso delle delusioni cosa per cui sono il primo a colpevolizzarmi“.

Federico ha ricevuto una clamorosa delusione da parte di Veronica Rimondi. La tronista si è presentata in un certo modo e ha dato prova di essere tutt’altro da quello che rivela lui. Il fatto che abbia scelto Matteo sicuramente non lascerà sorpreso Dainese