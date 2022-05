Da Uomini e Donne all’Isola dei Famosi: poi cambia vita, ecco cosa fa oggi

Da Uomini e Donne all’Isola dei Famosi di cose ne sono cambiate, ma il mondo della televisione è sempre pronto a stupire. C’è un personaggio che ha segnato la storia dei format, ed oggi ha rivoluzionato tutto.

Le meteore succedutesi nel settore dello spettacolo non sono state poche, ma nonostante ciò non sono finite nel dimenticatoio. Ci sono concorrenti di format che nonostante il fatto che non siano più in auge, non passano inosservate. Infatti, venire a sapere come stanno affrontando la loro vita oggi, è fonte di grande interesse. Ecco come l’ex Uomini e Donne per eccellenza sta vivendo il cambiamento, e a quali format ha partecipato.

Senza dubbio, Uomini e Donne e L’Isola dei Famosi sono tra i programmi che maggiormente riscuotono successo. Si tratta di format e reality che anche se a volte controversi, poiché non sempre gli eventi rendono giustizia ai concorrenti, sono i più amati.

Testimone di ciò il discreto successo, basta pensare a quello ormai ventennale del dating show più seguito di sempre nei pomeriggi di canale 5. Stessa cosa per l’isola dei naufraghi più ricercati, vederli in delle vesti “estreme” è fonte di grande interesse per i fan.

Cosa accade alla fine delle loro partecipazioni? Cambiano e diventano qualcosa di diverso come qualunque altro essere umano. Oppure stravolgono la loro vita intraprendendo strada completamente differenti.

Ex Uomini e Donne: com’era e com’è oggi!

Tra le novità del noto programma all’insegna dell’amore non mancano gli ultimi aggiornamenti. Gli addii di alcune coppie amate hanno sconvolto i fan, ma come ogni ciclo che si chiude la Queen Mary De Filippi, ha deciso chi verrà nuovamente in trasmissione e chi no. L’obiettivo è quello di lasciare spazio a nuovi concorrenti. E di quelli vecchi se ne parla? Ecco chi ha segnato la storia del programma, non ci crederete mai.

Cosa vi ricordano Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli? Sono stati la coppia più amata delle storiche edizioni, e di questo non ci sono dubbi, tanto che ancora i fan li ricollegano allo storico programma. Che fine ha fatto la bella corteggiatrice?

Alessandra non fa più coppia ormai da tempo con Vitagliano, perché è felicemente sposata con un altro uomo, Fabrizio Baldassari con il quale ha avuto due figli Daniel e Liam.

L’Italia per lei è un dolce ricordo, in quanto si è trasferita a Montecarlo proprio per il lavoro del marito, un abile giocatore di poker. Adesso, la sua vita è proprio qui, ma anche lontana dal mondo dello spettacolo. L’ultima partecipazione in tv risale al 2006, stesso anno nel quale è entrata in coma.

A causa di un intervento chirurgico finito male, una liposcultura, ha passato davvero un periodo buio. Alla fine, si è ripresa, ed è tornata più forte di prima. Non è l’unica ex concorrente del programma che ha vissuto terribili eventi, anche un’altra ex concorrente di Uomini e Donne ha vissuto un male tremendo come il carcinoma, riscuotendo non poco sconcerto tra i fan.

Ad oggi Alessandra è felice e smagliante insieme alla sua famiglia e all’affetto degli amici più cari. Da Adriana Volpe a Katia Pedrotti del Grande Fratello, riceve sempre molto affetto sui social media, ad esempio in occasione del compleanno a settembre. Insomma, seppur lontana dalle scene, è un personaggio così iconico che non ce la si dimentica.