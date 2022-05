Grande Fratello Vip 7, Signorini non si ferma più: nome bomba nel cast!

Alfonso Signorini non si ferma più: nome bombe nel cast del Grande Fratello Vip 7

Si è conclusa l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma Alfonso Signorini sta già pensando a dei papabili nomi per la prossima edizione.

Mediaset si fida del conduttore e si aspetta da lui delle scelte vincenti. Ormai da due anni, Signorini conduce il GF Vip ed è riuscito a portare a casa degli ascolti da urlo.

Sa il fatto suo e riesce a tirare fuori delle dinamiche e degli scoop unici, non a caso è il direttore del settimanale di gossip Chi.

Dopo la fine del GF Vip 6, Alfonso si sta godendo le meritate ferie, ma sta già con il pensiero alla prossima edizione. Non vuole deludere le aspettative e, soprattutto, il pubblico affezionato.

Ecco che esce fuori il nome bomba del Grande Fratello Vip 7. E’ solo il primo, ma i fan sono già entusiasti

Alfonso Signorini non si ferma più: nome bomba per il Grande Fratello Vip 7

Alfonso Signorini si sta dedicando alle scelte per il cast del Grande Fratello Vip 7. Sappiamo già che anche le opinioniste cambieranno quindi diciamo ciao a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Si sa che questo reality show è un grandissimo trampolino di lancio per i personaggi del mondo dello spettacolo. Basta vedere la vincitrice di questa ultima edizione, Jessica Selassié. Prima era poco conosciuta e adesso centinaia di portali di ogni tipo parlano e pubblicano notizie su di lei.

O Soleil Sorge, già abbastanza nota, che si è trovata a fare da giudice a La Pupa e il Secchione dopo nemmeno una settimana che si trovava fuori dalla Casa.

Mentre una ex vippone viene operata e svela tutto, un nome molto noto del mondo del gossip rivela una grande indiscrezione. Voci affidabili gli hanno riferito il primo nome bomba del cast del Grande Fratello Vip 7.

Si tratta di Alberto Dandolo che scrive sui social: “Ha sempre rifiutato di partecipare al reality, quest’anno però potrebbe averci ripensato. A trattenerla finora è stato il pensiero di allontanarsi per troppo tempo dal figlio Mattia“.

Di chi stiamo parlando? Ma di Manuela Arcuri! Conduttrice, modella e attrice in sitcom televisive come Carabinieri, Il peccato e la vergogna.

Alfonso Signorini le fa la corte da anni, ma lei non si è mai sentita pronta. Adesso, vedendo crescere il suo piccolo ha trovato la forza e il coraggio di provare questa nuova sfida e perché no, di guadagnare un altro po’ di notorietà.

A settembre Lei non sarà presente e anche su Manuela non è ancora arrivata la conferma ufficiale. La fonte è attendibile, ma dobbiamo ancora aspettare la firma del contratto nero su bianco.

Manuela Accuri è quasi sicuramente il primo nome bomba per il cast del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini finalmente ce l’ha fatta!