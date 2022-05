Test matematica: riesci a risolvere il mistero del numero 5?

Questo test di matematica metterà alla prova la tua capacità di dare una risposta in meno di trenta secondi. La risposta è più facile di quanto tu possa pensare

La matematica è da sempre un incubo per molti studenti ma può aiutare a tenere in allenamento il nostro cervello. Oggi abbiamo intenzione di proporti un indovinello matematico, all’apparenza complicato ma in realtà più semplice di quanto tu possa pensare. La soluzione è davanti ai tuoi, devi soltanto capire dov’è l’inganno. Possibilmente entro trenta secondi.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo quattro operazioni e una quinta da risolvere. Se 1=5, 2=25, 3=325 e 4=4323, quale numero si nasconde dietro il punto interrogativo? Qual è il numero da abbinare al 5? Adesso ragiona con calma, trenta secondi non sono molti ma possono bastare per risolvere questo test di matematica. Trovi la soluzione qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere è necessario mantenere il sangue freddo e non farsi ingannare da alcuni dettagli inseriti solo ed esclusivamente per trarti in inganno. Se hai dato la risposta corretta, ti facciamo i complimenti perché non era per niente facile risolvere questo test di matematica. Se, al contrario, sei ancora in dubbio o non hai trovato una soluzione, non buttarti giù. È probabile che tu abbia soltanto bisogno di maggiore allenamento con altri test simili a questo.

Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica ma è soltanto un piccolo intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. È sempre molto utile avere una distrazione, soprattutto se si tratta di una di quelle interminabili giornate in ufficio. Tra poco avrai la possibilità di scoprire la soluzione del test di matematica. Sappi che soltanto il 30% degli utenti ha risposto in maniera corretta entro trenta secondi.

A differenza di quanto si possa pensare, la soluzione non si nasconde dietro un calcolo matematico. Se hai iniziato a fare moltiplicazioni e divisioni, sappi che hai soltanto perso tempo prezioso. Il mistero è molto più semplice: basta mettere un 2 davanti al 5 per avere 25. Poi bisogna mettere il 3 davanti al 25 per avere 325. Nel quarto rigo, basta inserire il 4 davanti a 325 per ottenere 4325. Di conseguenza, 5=54325.