L’attacco nei confronti di Meghan Markle: “Non c’è paragone con Kate”

Royal Family: Meghan Markle deve difendersi dall’ennesimo attacco nei suoi confronti. Cosa ha combinato questa volta la Duchessa di Sussex?

Meghan Markle è sicuramente uno personaggi più discussi della Royal Family britannica. Ogni volta che rilascia un’intervista o che si sposta per un viaggio, centinaia di giornalisti e paparazzi la seguono, alla ricerca di una dichiarazione o di uno scatto rubato. L’attenzione mediatica che l’ex attrice statunitense ha attirato su di sé è aumentata quando i Sussex hanno deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi oltreoceano.

Nel gennaio del 2020, Harry e Meghan si sono trasferiti in Canada. Poi, per questioni legate alla privacy, hanno deciso di spostarsi negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. Oggi la coppia vive in una splendida villa a Montecito, uno dei quartieri più lussuosi dello stato. Con la ‘Megxit’, l’ex protagonista di Suits e suo marito hanno rinunciato a tutti i diritti e doveri legati all’appartenenza alla Royal Family.

Questa decisione ha attirato numerose critiche. Alcune di queste continuano ancora oggi. L’ultimo attacco arriva da una giornalista inglese.

L’esperta: “Che differenza tra Meghan Markle e Kate Middleton”

Tina Brown ha da poco pubblicato il suo ultimo libro, The Palace Papers, Inside The House of Windsor – The Truth and the Turmoil. In questa opera descrive alcune vicende legate alla Royal Family. La giornalista parla anche di Meghan e Kate, sottolineando alcune differenze. La Duchessa di Cambridge, sempre elegante e con un’educazione perfetta alle spalle, e Meghan Markle, l’esatto opposto.

“Se Kate lasciasse la Royal Family, come ha fatto Meghan, sarebbe un disastro”, ha affermato la Brown, secondo la quale la Middleton è l’unica donna in grado di rappresentare la monarchia britannica, alle prese con il Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta. La giornalista ha sottolineato l’educazione ricevuta da Kate, seguita dalla madre e ben consigliata.

A differenza di Meghan Markle, che ha sempre avuto un rapporto conflittuale con la sua famiglia, in particolare con suo padre. Secondo Tina Brown, anche la decisione di lasciare la Gran Bretagna sarebbe arrivata troppo in fretta. Se l’ex attrice statunitense avesse avuto alle spalle una famiglia in grado di prepararla meglio, probabilmente avrebbe retto le pressioni dell’appartenenza alla Royal Family. Non è il primo attacco rivolto alla moglie di Harry, evidentemente non corre buon sangue tra le due donne.