Il duro attacco all’ex vippone dopo il GF Vip: “Meschino nei miei confronti e cattivo“

E’ finito da alcuni mesi il Grande Fratello Vip, ma gli ex vipponi continuano a parlare del loro percorso nella Casa.

Usciti dal programma, i concorrenti hanno la possibilità di rivedersi e soprattutto possono guardare ciò che gli altri hanno detto alle loro spalle. I confessionali e alcuni video evidenziano le strategie di gioco e le tattiche false che alcuni gieffini hanno utilizzato.

Ecco che un ex vippone si scaglia contro di Lui e usa parole forti come “meschino” e “cattivo“. Scopriamo insieme cosa è accaduto dopo il GF Vip

Antonio Medugno e il duro attacco a Barù: “Meschino nei miei confronti e cattivo“

Antonio Medugno è un tiktoker ed ex concorrente del GF Vip 6. Tornato ai suoi impegni lavorativi, il modello partecipa ad una intervista per Mondo Tv per parlare della sua esperienza nel reality show.

Per Antonio è una delle prime esperienze televisive e rivela che non è stato affatto facile. “Psicologicamente, devo dire la verità, è stata molto dura, quindi non me la sono vista bene dato che ho un carattere abbastanza emotivo e fragile su alcuni aspetti” rivela l’ex gieffino che poi aggiunge: “Però ad oggi ne esco più forte e questa è la cosa positiva che mi porta del Grande Fratello“.

Mentre un’ex vippona viene operata e svela tutta la verità, Medugno ha continuato ad avere dei rapporti di amicizia con Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge.

“Con Nathaly ho un rapporto ormai consolidato, un rapporto bellissimo dove ci diciamo davvero di tutto, dai segreti più intimi alle relazioni, insomma tutto ciò che viviamo lei a Roma ed io a Napoli“, mentre con Soleil per ora si sta solo sentendo, ma non hanno ancora avuto l’opportunità di incontrarsi.

L’intervistatore poi domanda quale sia l’opinione di Antonio in merito alla fine della storia di Manuel e Lulù. Al contrario degli altri ex concorrenti, il tiktoker rimane abbastanza neutrale.

“Non mi sento di schierarmi dalla parte di nessuno dei due. Lulù l’ho conosciuta meglio perché ho fatto il mio percorso con lei nella Casa ed è una ragazza molto tranquilla, una ragazza che veramente teneva tanto a Manuel. Quindi mi dispiace per loro due” confessa il ragazzo.

Nel campo del lavoro, Medugno ha delle ambizioni e si sta portando a casa anche dei grandi successi. Non disdegnerebbe il trono di Uomini e Donne, ma prima vuole comprare casa a Milano e lavorare all’estero.

“Ho già iniziato una produzione con Los Angeles, una cosa molto figa che non posso spoilerare perché è ancora in procinto di uscita. Sono cose belle” continua soddisfatto l’ex vippone.

Ma ecco che il mirino si sposta nuovamente sui suoi ex coinquilini. Prima su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano e poi arriva il duro attacco a Barù.

“Mi sono ricreduto, pensavo che fosse una coppia che non durasse fuori” rivela Antonio in merito a Sophie e Alessandro e continua: “Invece, seguo entrambi e vedo che stanno facendo delle belle cose. Mi fa piacere per loro!“.

Antonio poi passa al food blogger toscano e tira fuori la sua verità, mentre esce il primo nome bomba del GF Vip 7.

“Per quanto riguarda Barù ho visto tante cose ad oggi sul mio conto che non mi sono piaciute. È stata una persona abbastanza meschina nei miei confronti e ti dico cattiva, posso usare questo termine perché ha usato proprio la tattica dell’ultimo arrivato” commenta duramente Medugno e conclude: “Essendo l’ultimo mi ha attaccato su tutti i fronti ed è stata una cosa che non mi è piaciuta“.

Parole dure da parte di Antonio Medugno. Arriva il duro attacco a Barù, ma il tiktoker avrà le sue buone ragioni. L’ex gieffino è sempre stato molto sincero all’interno della Casa e anche molto disponibile all’ascolto ed è per questo che ha guadagnato tanti consensi da parte dei telespettatori