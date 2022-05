Christian De Sica, cambiamento impressionante: da giovane era così!

By

È certamente uno degli attori più amati ed apprezzati, Christian De Sica ha alle sue spalle un’incredibile carriera. Com’era da giovane?

Si tratta di uno degli attori italiani più amati e apprezzati. La sua simpatia è irresistibile, e da decenni – ormai – è sulla cresta dell’onda. Christian De Sica è diventato un personaggio importante da moltissimo tempo. Attore rinomato e volto familiare per tutti gli italiani. Ha interpretato moltissimi personaggi, e lo ricordiamo soprattutto con Massimo Boldi e i famosi “cinepanettoni”, ma anche per opere di altra natura. Inizialmente era famoso per essere il figlio del grande attore Vittorio De Sica.

Negli anni è riuscito a costruirsi un’immagine sua e un’identità propria. Rispetto al padre ha puntato maggiormente su ruoli comici, che non ha mai rinnegato, anzi. La sua carriera è cominciata negli anni ’70, nell’ambito musicale. Christian è anche un bravissimo cantante: nel 1973 partecipò al Festival di Sanremo con la canzone “Mondo Mio”. Tuttavia non arrivarono grandi risultati e preferì dedicarsi al cinema. Chiaramente l’influenza del padre si fece sentire. Prima il debutto in Paulina 1880 e poi i primi passi con autori importanti.

Christian De Sica, la foto da giovane del grande attore è impressionante: che cambiamento

Tuttavia, quando ha iniziato il suo percorso cinematografico ha trovato ben presto una sua identità, facendo un percorso serio. De Sica è sempre stato indubbiamente un bell’uomo, e anche oggi (seppur con qualche chilo in più) conserva il suo fascino. Rispetto a quando era giovane è cambiato moltissimo: basta vedere le sue foto di un tempo. Ad esempio c’è uno scatto che risale a quando aveva 18 anni. De Sica era davvero giovanissimo e la foto in bianco e nero sottolinea ancora di più il passare del tempo.

Un ragazzo molto bello e affascinante, con sguardo serio e sognante. Oggi è ancora così, nonostante l’età sicuramente più matura. Ma il carisma e la simpatia sono rimaste esattamente le stesse di una volta. Del resto, la lunga carriera di un attore di successo si fonda anche sull’aspetto fisico. E De Sica in questo ha sempre avuto poco da invidiare rispetto ai colleghi più prestigiosi.