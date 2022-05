Albe e Serena, tenero incontro dopo Amici per il compleanno di lui

Tenero incontro dopo Amici per Albe e Serena: è il compleanno di lui!

Albe e Serena sono due ex concorrenti di Amici 21. Lui cantante e lei ballerina, i due ragazzi hanno appena concluso la loro avventura nel talent show arrivando entrambi in finale.

Nessuno dei due ha vinto il montepremi di 150mila euro, ma oltra ad aver guadagnato grande successo, hanno trovato l’amore.

I due passano molto tempo insieme da quando sono usciti da Amici, ma vediamo insieme il loro tenero incontro per il compleanno di Albe

Albe e Serena insieme per il compleanno di lui: il tenero incontro dopo Amici

Albe e Serena sono felici e innamoratissimi dopo la finale di Amici di Maria De Filippi. Hanno gareggiato per lo stesso premio, ma hanno vinto l’amore.

Serena, inoltre, ha ottenuto una borsa di studio per una scuola a New York, mentre Albe è in attesa dell’uscita del suo primo EP qui in Italia.

Mentre tra Alex e Cosmary cambia tutto, i due ragazzi si vivono il più possibile in attesa della partenza della ballerina.

Ecco che arriva il compleanno di Albe. Il giovane ragazzo deicide di festeggiare passando il suo tempo in compagnia proprio della neo fidanzata.

Sulle loro pagine Instagram si vede il cantante che va da Serena che la abbraccia forte e lei gli dice che le è mancato. Lui risponde: “Ci siam visti poca fa“.

Dopo qualche imitazioni in piscina dei loro vecchi compagnia di Amici, la coppia va a fare un giro per la città. Albe indossa la sua iconica bandana e gli occhiali da sole e Serena riprendere il ragazzo alla guida mentre ridono divertiti.

Gli occhi di entrambi sono sognati e molto innamorati.

A breve questa coppia si vedrà divisa a causa degli impegni lavorativi di entrambi, ma adesso non ci vogliono pensare. I fan tremano solo al pensiero: che finiscano come Stefano De Martino e Emma Marrone?

Speriamo tutti di no. Sicuramente per Albe e Serena non sarà così e, comunque, vogliono prima pensare all’estate.

I due ex allievi di Amici sono felici e innamorati. Questo tenero incontro per il compleanno di Albe è un’altra dimostrazione del loro vero sentimento. Serena è contentissima di passare i festeggiamenti in compagnia del suo fidanzato