Matrimonio Isabella Ricci: l’ansia sale, dettagli sull’abito

Isabella Ricci è pronta a sposarsi con il suo Fabio e l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne non manca di svelare nuovi dettagli sull’abito che indosserà.

Isabella Ricci è stata una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne, nonché una delle rivali della famosa Gemma Galgani, che da assoluta protagonista del programma è diventata purtroppo soltanto una figura di contorno comparando di tanto in tanto tra le dinamiche che nascono all’interno degli studi Elios di Roma.

La dama ha però lasciato da qualche tempo il programma in quanto è riuscita a trovare l’amore con il cavaliere Fabio Mantovani. I due sono di recente tornati nel programma di Maria De Filippi per comunicare al grande pubblico la decisione di portare la loro relazione ad un livello superiore. In che senso?

Isabella Ricci e Fabio Mantovani a breve convoleranno a nozze suggellando per sempre il loro amore. Il pubblico della rete è più curioso che mai di sapere maggiori dettagli in merito a questo matrimonio e lei nelle scorse ore ha mostrato loro quello che vogliono.

Uomini e Donne: Isabella Ricci svela nuovi dettagli sul matrimonio

Isabella Ricci, dopo l’annuncio del matrimonio a Uomini e Donne, dove la famiglia si sta allargando con l’arrivo del primo figlio dell’ex tronista, nelle scorse ore si è recata presso una boutique per fare alcune prove relativo all’abito che indosserà durante il lieto evento con Fabio Mantovani, di cui non si conoscere ancora la data.

“Qualche prova 💃🏻 …” ha esordito l’ex dama del Trono Over di Maria De Filippi, mostrando ai suoi fedeli sostenitori un abito che l’ha colpita subito a prima vista. “Aspettando il grande giorno!” ha subito aggiunto, facendo trasparire una certa emozione nel pensare che a breve riuscirà a convolare il suo sogno d’amore insieme al suo compagno di vita. “Siete curiosi di vedere l’abito che ho scelto ? ❤️” ha poi chiesto in maniera ai fan che non vedono l’ora di vedere il capo da lei scelto per le nozze con il suo Fabio.

Isabella Ricci ha mostrato alcuni dettagli del suo matrimonio e i fan non vedono l’ora di vederla realizzare il suo sogno d’amore.