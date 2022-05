Uomini e Donne, la famiglia si allarga: primo figlio per l’ex tronista

Uomini e Donne festeggia ancora! L’ex tronista di Maria De Filippi ha annunciato di essere in attesa di diventare padre per la prima volta. Il dolce annuncio ha scaldato il cuore di tutti i suoi fedeli sostenitori.

Uomini e Donne è uno dei programmi più famosi del piccolo schermo degli italiani che durante il corso della sua messa in onda, oltre 20 anni, è riuscito a creare numerose coppie. Alcune sono riuscite a mettere su bellissime famiglie mentre altre si sono sgretolate poco dopo.

Nonostante tutto dopo qualche tempo sono riusciti a ritrovare l’amore riempiendo di gioia tutti i loro fedeli sostenitori contenti che siano riusciti a trovare quello che cercavano.

Un esempio calzante è senza alcun dubbio Luigi Mastroianni, che ha preso parte al programma di successo di Maria De Filippi per ben due volte. La prima nel ruolo di corteggiatore e la seconda nella vesti di tronista, ma purtroppo in entrambi i casi le sue relazioni non sono durate. Ora, invece, è più felice che mai e lui e la sua compagna sono pronti a diventare genitori per la prima volta.

Luigi Matroianni di Uomini e Donne diventa papà per la prima volta: il dolce annuncio

Luigi Mastroianni ha annunciato sul suo profilo Instagram che lui e la sua compagna sono in dolce attesa e che tra qualche tempo diventeranno una bellissima famiglia.

L’annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne, dove c’è stato un gesto imperdonabile da parte di un famoso cavaliere, è stato del tutto improvviso ma ha scaldato i cuori dei suoi fedeli sostenitori che si sono subito attivati per mostrare lui tutto l’affetto e sostegno che provano di fronte a questa bella notizia, ma anche il suo dolcissimo annuncio.

“La mia vita è sempre stata estremamente imprevedibile“ ha esordito l’ex tronista rivelando che il tutto è arrivato in maniera imprevista e che ha stupito lui in primis. “Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo” ha poi proseguito pubblicando lo scatto di un test di gravidanza. “Ti aspettiamo amore mio❤️” ha poi concluso senza rivelare ulteriori dettagli sulla gravidanza.

Luigi Mastroianni di Uomini e Donne diventerà papà per la prima volta e la sua vita è pronta a cambiare come non mai.