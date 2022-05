Isola dei Famosi daytime 25/05/22, Maria Laura crolla: la reazione di Nicolas spiazza

All’Isola dei Famosi, Maria Laura De Vitis ha avuto un crollo dopo la nomination ma la reazione di Nicolas Vaporidis è stata del tutto imprevista.

L’Isola dei Famosi anche oggi è presente sul piccolo schermo degli italiani per tenerli compagnia e non solo. Anche oggi il suo daytime ha il compito di doverli aggiornare in merito a che cosa sta accadendo tra i naufraghi in queste ore, considerando che il programma, a differenza del Grande Fratello Vip, non va in onda 24 ore su 24 e non c’è modo di vedere nel dettaglio tutto quello che accade.

I naufraghi possono godersi, si fa per dire, gli ultimi momenti di calma perchè a breve tutte le dinamiche saranno sconvolte in quanto si mormora del possibile ritorno in Honduras di Soleil Sorge e Vera Gemma, due protagoniste indiscusse del reality che non si sopportano proprio.

Nicolas Vaporidis dubita di Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi

Il daytime dell’Isola dei Famosi, che ieri ha mostrato Carmen Di Pietro in difficoltà, oggi indaga anche sugli altri concorrenti mostrandoci Maria laura De Vitis triste come non mai.

L’ex fidanzata di Paolo Brosio ha ammesso di esserci rimasta nell’essere stata nominata dal resto del gruppo e in particolar modo da due concorrenti: Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi. Con la prima pensava di aver instaurato un rapporto madre – figlia, mentre con il secondo un sincero legame di amicizia. Le cose però non sembrerebbero stare così in quanto hanno deciso di mandarla al televoto.

Se Estefania Bernal è subito corsa per consolarla, c’è chi come Nicolas Vaporidis dubita della sua sincerità e ritiene che abbia inscenato il tutto soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno del programma in quanto per lasciarsi andare a questo sfogo ha aspettato l’arrivo delle telecamere e non solo in quanto lei nel difendersi dalle accuse ricevute ha in un primo momento affermato di essersi aperta con il gruppo per poi affermare di essere una persona molto introversa.

Qual è la verità di Maria Laura De Vitis all’Isola dei Famosi? Ha soltanto paura di essere eliminata dal programma oppure ci è davvero rimasta male di fronte all’atteggiamento dei suoi compagni?