Uomini e Donne puntata 25/05/22, Maria sbugiarda Biagio: lui senza parole

A Uomini e Donne Maria De Filippi non le manda di certo a dire e durante il corso di questa puntata, in cui c’è stata la sfilata dei cavalieri del parterre del Trono Over, ha sbugiardato Biagio De Maro.

Uomini e Donne ha portato in scena uno dei momenti più amati dal pubblico del piccolo schermo degli italiani. Quale? Quello delle sfilate!

Questa volta a gareggiare sono stati i cavalieri del Trono Over, che hanno dovuto sfidarsi sul tema della seduzione. Ognuno, come prevedibile, ha interpretato questo tema come meglio credeva in base alla propria personalità. Biagio Di Maro, ad esempio, ha sfilato maneggiando delle mozzarelle. Le famose che dona a tutte le dame del parterre e non solo.

In studio però tutti hanno bocciato questa scelta e lo hanno accusato di essersi fatto pubblicità in quanto nella vita si occupa della vendita di mozzarelle e di essere anche incoerente in quanto aveva mosso le stesse accuse nei confronti di Catia Franchi, insinuando che avesse utilizzando gli abiti di sua sorella per promuovere il suo brand.

Biagio Di Maro sbugiardato da Maria De Filippi a Uomini e Donne

Biagio Di Maro ha subito smentito le critiche ricevute dai suoi compagni di viaggio di Uomini e Donne, dove dopo la scelta l’ex corteggiatrice è stata beccata in questo modo, ma a questo punto è intervenuta Maria De Filippi che non le ha di certo mandate a dire.

La conduttrice ha fatto notare che comprende che farsi pubblicità su una rete televisiva costi tanto, ma che questa era una palese promozione alla sua attività in quanto la sfilata organizzata con le mozzarelle non ha nulla a che vedere con il tema della seduzione. Nonostante ciò, ha aggiunto ironica, non ha alcuna intenzione di mandarle la fattura della promozione ma trova inutile che tutto questo venga negato di fronte all’evidenza.

Biagio Di Maro è stato sbugiardato da Maria De Filippi e dopo gli appunti di lei ha preferito non commentare oltre, guardando il resto della puntata da spettatore e non da protagonista come è solito fare. Nessuno, infatti, in studio ha creduto alle sue parole, convinti che volesse soltanto promuoversi.