Dopo la scelta di Luca Salatino a Uomini e donne, la corteggiatrice che ha conquistato il tronista, Soraia, si fa beccare così!

Luca Salatino ha concluso il percorso su Uomini e Donne scegliendo Soraia preferendola a Lilli che, nelle ultime settimane, aveva recuperato la fiducia del tronista e sembrava la grande favorita. La scelta di Luca è stata già registrata, ma la puntata non è stata ancora trasmessa e, probabilmente, il momento per vedere il lieto fine del tronista arriverà solo la prossima settimana. Le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni hanno anticipato il finale da favola di Luca e Soraia scatenando l’entusiasmo dei fan.

Luca e Soraia, nonostante il percorso a Uomini e Donne sia finito e siano ufficialmente una coppia, non possono ancora mostrarsi insieme fino a quando non sarà trasmessa la puntata. In compenso, però, Soraia può mostrarsi sola o con parenti e amici e, nelle ultime ore, è stata pizzicata al mare con una persona.

Soraia, dopo la scelta di Luca Salatino a Uomini e donne beccata così

Come procede, dunque, la storia d’amore tra Luca Salatino e Soraia dopo la scelta a Uomini e donne? Nessun indizio da parte dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice la quale, tuttavia, dopo aver concluso l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, si è concessa qualche giorno al mare in compagnia di una persona speciale. Soraia, infatti, ha raggiunto Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri che, durante la scelta le ha preferito Valeria, trascorrendo qualche giorno con lei.

Durante il periodo in cui corteggiava Matteo Ranieri, tra Federica Aversano e Soraia era nata una forte amicizia al punto che Soraia non aveva nascosto il proprio disappunto nei confronti di Matteo litigando anche con Luca che, a sua volta, ha instaurato un rapporto fraterno con Ranieri. Nonostante tutto, però, Luca ha scelto proprio Soraia che, al settimo cielo, ha deciso di trascorrere un po’ di tempo con l’amica Federica che è stata sbugiardata da Matteo Ranieri.

Le due, così, hanno approfittato dei primi raggi di sole per andare al mare mostrandosi sui social felici, sorridenti e molto affiatate. Oltre all’amore di Luca Salatino, dunque, Soraia, nello studio del dating show di canale 5, ha trovato anche l’amicizia di Federica Aversano che, a settembre, potrebbe tornare come tronista.

In ogni stagione, infatti, Maria De Filippi punta spesso su ex corteggiatori ed ex corteggiatrici che si sono messi in mostra. Toccherà a Federica fare il passaggio da corteggiatrice a tronista?