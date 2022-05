Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono la regina e il re delle love story in cui torna sempre il lieto fine. Vicini, distanti e poi ancora più uniti, ecco la verità sul loro conto e sulla condizione posta.

Senza dubbio Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tra i personaggi del mondo dello spettacolo più cliccati sul web, ma non solo. I fan si schierano dalla loro parte perché li riconoscono come i fautori dell’amore vero, di due persone che tornano sempre insieme perché inseparabili. Non affermano lo stesso gli scettici che invece li considerano soltanto negativamente e li riempiono di critiche. Loro però non danno peso alle chiacchiere, anzi sembrano essere molto più maturi nell’affrontare la situazione.

Il duo più amato e chiacchierato di sempre, fin dall’inizio della loro storia d’amore, Belen Rodriguez e Stefano De Martino tornano a fare parlare di sé. Conosciutisi ad Amici di Maria De Filippi, hanno vissuto una storia d’amore turbolenta fatta di matrimonio, separazione e continui riavvicinamenti.

Criticati per il modo nel quale il ballerino e conduttore ha lasciato la sua ex storica, Emma Marrone, sono al centro del gossip praticamente da sempre, e loro però sono abili nel saper gestire la situazione, anche se qualche volta capita di andare fuori dai gangheri.

Bisogna ricordare che sono persone in carne ed ossa, quindi oltre al peso della notorietà, devono fare i conti con le avversità quotidiane di tutte le coppie. Infatti, come gente comune anche loro pongono paletti e condizioni ferree, specialmente dopo quanto accaduto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la verità!

L’amore fa fare pazzie, ma anche giri immensi! Proprio come racconta la canzone della Pausini, certi amori fanno giri immensi, e poi ritornano. Non è solo il caso di Belen e Stefano, anche un’altra coppia amata è protagonista del ritorno di fiamma, una notizia che fa impazzire i fan. Del resto, il mondo dello spettacolo è ricco di sorprese, e vivere le relazioni all’interno di esso non è poi così facile. Ecco perché la condizione posta dalla showgirl argentina è: severa, ma giusta!

Diciamo che ci sono due colpi di scena inediti. La fonte che aggiorna di tutto è il settimanale Nuovo tv di Riccardo Signoretti, sempre sul pezzo. Innanzitutto, i fan più informati sanno che Stefano per quanto sia stato un bravissimo ballerino, al momento sta sperimento il mondo della conduzione, riscuotendo anche un certo successo. Così, secondo la fonte, debutterà sempre alla Rai sul secondo canale con uno show del tutto inedito.

Il problema è che farà coppia con la bellissima Andrea Delogu, talentuosa conduttrice, scrittrice, attrice e voce nota alla Radio di origine sarda. E’ senza dubbio bellissima oltre che molto brava nel suo lavoro, tutte condizioni che mettono Belen in allerta.

Ebbene sì, anche una diva come la showgirl argentina è gelosa e ha rivali! A volte, si pensa che essendo belli e famosi, di conseguenza non si abbiano insicurezze, niente di più falso. Specialmente dopo le ultime vicende, è sempre più in stato di tensione. Questo perché nonostante non sia stato confermato dai diretti interessati, sembra ci siano stati dei tradimenti da parte dell’ex ballerino.

Soprannominato “traditore seriale”, sembrerebbe aver messo la testa a posto adesso? In ogni caso, la Rodriguez lo ha gridato a gran voce: non può sgarrare più! All’amore non si comanda, ma fino ad un certo punto. Al di là delle avversità, il duo sembra essere sempre più affiatato come dimostra l’ultimo viaggio, ma bisogna mantenersi sulla retta via.

Altrimenti si rischia di cadere sempre sugli stessi errori! L’ultimatum di Belen è ovunque, spetta solo a De Martino tenerlo bene a mente.