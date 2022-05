Il video di Alex e Cosmary che conquista i fan: cambia tutto dopo Amici 21

Alex e Cosmary sono due ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Lui cantante e lei ballerini, i due si conoscono all’interno del talent show e tra battibecchi e coccolo scatta dopo poco il loro primo bacio.

Il cantante è un tipo un po’ più riservato e timido, mentre Cosmary cerca sempre il contatto con lui. Nonostante Alex non lo voglia far veder troppo, il loro legame sta diventando molto più di un’amicizia.

Quando lei viene eliminata dopo una sfida ancora prima del serale, la ballerina e Alex si salutano con un forte abbraccio. E’ da qui che il cantante si apre di più e dice più volte che sente la mancanza di Cosmary. I due si scambiano chiamate e lettere, ma dopo Amici 21 cambia tutto.

Vediamo insieme il video che hanno pubblicato

Alex arriva in finale ad Amici 21. Nonostante i pronostici, il cantante si posiziona al quarto posto, vedendo vincitore il suo amico Luigi.

Non va male neanche per Alex che riceve una proposta pazzesca durante la finale. Il ragazzo è contentissimo e festeggia con i suoi amici le loro vittorie.

Dopo essersi ripreso da questa lunga avventura, il cantante ha una cosa importante da fare. In una intervista per Whoopsee rivela che la prima persona che ha visto una volta uscito da Amici 21 è proprio Cosmary.

“Io ero molto focalizzato su me stesso e su quello che volevo raggiungere. Lei mi ha aiutato a riconoscere altre emozioni in quella Scuola, in quei quattro mesi che avevo passato” racconta Alex e conclude emozionato: “Pensavo di essere solo concentrato in quello che volevo, ma in realtà non mi conoscevo abbastanza. Lasciarmi andare ha fatto sì che nascesse quello che è nato tra di noi e questo è bellissimo”.

Ma è il video che pubblica la ballerina su Instagram che conquista i fan. Mentre una coppia è al capolinea dopo il talent show, Cosmary e Alex sono più affiatati che mai.

Nel video si vedono entrambi i ragazzi sdraiati sul letto. E’ un video di quotidianità: mentre lei chiede un bacio a lui, Alex ride e si nasconde sotto il braccio imbarazzato.

La parte più emozionate è la frase scritta in evidenza sul video: “Non succede niente in questo video, ma mi piace guardare la luce diversa che è nei miei occhi quando ti guardo“.

Parole da brividi…

Cosmary e Alex si sono finalmente ritrovati dopo Amici 21. Questa distanza è servita sicuramente: ha rafforzato il loro sentimento e il cantante è riuscito a capire quanto fosse importante per lui Cosmary