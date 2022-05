Il web è in rivolta: l’ex vippona torna con l’ex dopo l’addio alla fidanzata conosciuta al GF Vip

Questo Grande Fratello Vip 6 continua a far parlare di sé. Nonostante il reality show sia finito da vari mesi, gli ex vipponi portano grande scalpore all’interno del gossip.

In queste ultima edizione sono nati tanti amori, alcuni rimasti all’interno della Casa e alcuni che durano tutt’ora. Sophie e Alessandro, Alex Belli e Soleil, Lulù e Manuel, Barù e Jessica: tutte coppie che hanno avuto un legame più forte di una semplice amicizia.

Ma ecco che arriva una clamorosa notizia. Un ex gieffino torna con l’ex fidanzata, ma all’interno della Casa si era fidanzato con una vippona. Il web è in rivolta, ma scopriamo di chi si tratta

Il web è in rivolta: Biagio D’Anelli torna con l’ex, dopo l’addio a Miriana Trevisan al GF Vip

Biagio D’Anelli è un esperto di gossip, nonché ex concorrente del GF Vip 6. L’uomo entra nella Casa da fidanzato con Silvana, ma fin da subito mostra un interesse per la showgirl Miriana Trevisan.

Balli, coccole e tanti abbracci fanno parte del loro rapporto e Biagio sembra quasi dimenticarsi di avere una fidanzata che lo aspetta nel mondo reale.

Mentre un’ex vippona viene operata, il gieffino decide di mollare Silvana a causa dei continui dubbi di Miriana.

Biagio viene poi eliminato dal gioco, ma non dimentica il rapporto con la Trevisan. Ad ogni puntata è in studio a sostenerla e entra pure nella Casa per passare una notte con la gieffina.

Miriana esce dalla Casa ad un passo dalla finale e si rincontra con l’amato, ma nella puntata seguente succede il caos. La Trevisan e Biagio non si sono mai visti né sentiti. Lei dice che non le ha dato il numero, perché non ricordava il pin del telefono, ma D’Anelli non fa nulla per incontrarla in qualche altro modo.

La storia d’amore finisce con l’addio in diretta e i due non condividono più niente insieme.

Mentre esce il primo nome bomba del cast del Grande Fratello Vip 7, ecco che spunta la foto clamorosa. Biagio torna con l’ex fidanzata Silvana. Pubblicano foto dove mangiano insieme o guardano un film su Netflix in tedesco (la ragazza viene dalla Germania).

Ovvio che i fan si sentano presi in giro. Tutti credono che l’ex gieffino non si sia mai veramente lasciato con Silvana, ma che abbiano deciso tutto a tavolino.

Sotto un selfie di coppia, il web si infuria. C’è chi scrive che sono due pagliacci, chi trova pessimo il comportamento di Biagio e chi scrive: “Couple goals: quello che ha preso per il c***o mezza Italia e quella che si è fatta mettere le corna in tv“.

Il mondo dei social è molto deluso dal comportamento di Biagio e ha le sue buone ragioni.

Si presenta al GF Vip fidanzato, dice addio a Silvana mettendosi con Miriana. Poi saluta la showgirl finito il reality show e poi torna con l’ex. Un bella soap opera, ma tanto poi tutto esce allo scoperto, non temere