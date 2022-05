Lulù Selassiè spiazza tutti: “Il mio fidanzatino” e pubblica la foto

Lulù Selassiè spiazza tutti ad un mese dalla fine della storia con Manuel Bortuzzo mostrando il suo nuovo “fidanzatino”.

Lulù Selassiè ha dimenticato Manuel Bortuzzo e voltato definitivamente pagina? E’ trascorso un mese dalla fine della storia tra la principessa e il nuotatore che si erano conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, ma i riflettori su entrambi non si sono ancora spenti. I fan monitorano tutte le loro mosse sui social e una foto pubblicata dalla Princess ha attirato l’attenzione dei fan che hanno esultato di fronte alla dolce compagnia che si è concessa Lulù.

Una foto, quella che Lulù ha pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram che ha letteralmente fatto impazzire i fan che hanno promosso a pieni voti la nuova presenza accanto alla Princess.

Nuovo fidanzato per Lulù Selassiè? La foto in auto con lui conquista tutti

Dopo aver dichiarato ai microfoni di Verissimo di essere ancora innamorata di Manuel Bortuzzo, Lulù Selassiè ha davvero dimenticato l’ex fidanzato con un nuovo amore? La risposta è no, ma con una foto, Lulù ha presentato il suo “fidanzatino” ai fan. Lo scorso weekend, Lulù e Jessica Selassiè, hanno trascorso un’intera giornata con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I quattro che, nella casa del Grande Fratello Vip sono stati inseparabili, si sono concessi anche una cena alla quale ha partecipato anche Nicolò, il figlio di Alessandro Basciano.

Al termine della cena, probabilmente mentre tornavano a casa, Lulù, tra le storie del suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto in cui è in auto con Nicolò che dorme dolcemente sulle sue gambe. “Il mio fidanzatino”, scrive la Selassiè taggando, poi, sia Alessandro che Sophie.

Prima di regalare ai fan la foto con il piccolo Nicolò di cui non solo i fan di Alessandro e Sophie, ma anche quelli degli altri ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono letteralmente innamorati. Lulù aveva condiviso anche una foto con la Codegoni in cui ha trovato una vera amica come ha più volte sottolineato.

Sophie, da parte sua, se con Clarissa non ha più avuto contatti, continua a vedere e sentire sia Jessica che Lulù con cui ha trascorso ben sei mesi nella casa di Cinecittà condividendo sia i momenti belli che quelli più difficili.

Nessun nuovo amore, dunque, per Lulù che continua ad indossare anche la giacca che le aveva regalato Manuel di cui, a quanto pare, è ancora innamorata. Nonostante tutto, però, la Princess sta provando ad andare avanti dedicandosi al lavoro, alla famiglia e agli amici.