Isola dei Famosi daytime 24/05/22, Carmen in difficoltà: il cuore è a pezzi

By

All’Isola dei Famosi Carmen Di Pietro non ha festeggiato il suo compleanno nel migliore dei modi e ha dovuto fare i conti con il suo cuore spezzato.

L’Isola dei Famosi torna sul piccolo schermo degli italiani per una puntata nuova di zecca del suo daytime. Daytime che arriva dopo una diretta, la prima di questa settimana su canale 5, piuttosto difficile in quanto ben quattro concorrenti hanno deciso di abbandonare il programma e di non accettare il prolungamento dello show.

Il programma, in una fase iniziale, sarebbe dovuto terminare in questi giorni invece Mediaset ha scelto di far slittare la finale a fine giugno. Licia Nunez e Blind hanno scelto l’Isola e insieme a loro anche i due protagonisti indiscussi di quest’anno: Guendalina Tavassi e Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro.

Lui ha dovuto fare ritorno al bel paese per terminare i suoi studi all’università mentre lei per tornare dai suoi figli, in quanto ha una situazione molto delicata da risolvere nella vita reale.

Grandi concorrenti se ne sono andate ma le dinamiche all’Isola dei Famosi non finiscono di certo qui.

Carmen Di Pietro triste all’Isola dei Famosi: compleanno amaro per la showgirl

Il daytime dell’Isola dei Famosi mostra al pubblico del piccolo schermo degli italiani com’è proseguito il compleanno di Carmen Di Pietro. La showgirl, infatti, ha ricevuto una torta da parte dello spirito dell’Isola e non ha potuto fare a meno di gioire per il regalo ricevuto, rivelando però ai suoi compagni di viaggio di avere il cuore a pezzi durante un giorno così importante. Il motivo?

La showgirl ha ammesso che avrebbe voluto festeggiare il compleanno in compagnia di suo figlio Alessandro e Guendalina Tavassi. Entrambi, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, hanno deciso di abbandonare il programma e lei deve fare i conti con alcuni aspetti problematici della sua vita.

“Abbiamo iniziato il programma insieme e sarebbe stato bello concluderlo insieme” ha commentato Edoardo Tavassi dopo la fine della puntata. “Non dirlo a me. Guendalina era un pezzo di cuore“ ha avuto modo di rispondere Carmen Di Pietro triste per aver dovuto dire addio a due delle persone che più amava in Honduras.