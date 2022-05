Uomini e Donne puntata 24/05/22, Ida al limite: Riccardo imperdonabile

A Uomini e Donne, la dama Ida Platano è arrivata al limite. Il gesto di Riccardo Guarnieri è davvero imperdonabile.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento di zecca, che ha visto al centro dello studio Ida Platano.

La dama ha scelto di chiudere la sua conoscenza con Marco, in quanto nonostante sia stata molto bene con lui non riesce a sentire quel rapporto e per questo motivo ha preferito non illuderlo. Lui ha accettato a malincuore la sua scelta ed ha abbandonato lo studio. Ovviamente l’attenzione si è sposata al suo rapporto con Riccardo Guarnieri che nella puntata andata in onda ieri si era commosso di fronte alla canzone che lui aveva scelto di dedicarle durante la loro proposta di matrimonio.

Ida lo conforta affermando che non è mai troppo tardi per poter recuperare il tutto, lui però quando gli viene posta la stessa domanda preferisce non rispondere.

Riccardo Guarnieri manda su tutte le furie a Ida Platano a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri preferisce non rispondere e restare sempre sul vago, così Ida Platano a Uomini e Donne abbandona lo studio, dove a breve ci sarà una cocente delusione dopo la scelta di Veronica, perchè stufa della sua eterna indecisione che prima le fa scenate di gelosia e poi preferisce stare sulle sue senza sbilanciarsi in merito a quello che prova per lei nonostante la inviti a dire tutto ciò che sente dentro.

Ida lascia lo studio mandandolo a quel paese e lui non riesce nemmeno a capirne il motivo, così la raggiunge e lei lo rimanda a quel paese per una seconda volta e lui resta ancora più stupito. Tant’è che ritorna in studio e Maria De Filippi lo prende in giro in quanto non si capacita di come lui non riesca a comprendere tutto ciò che sta accadendo in quanto la dama è stata sempre chiara nei suoi confronti e in particolar modo oggi in cui gli ha detto che per lei nulla è perduto e che vorrebbe una nuova chance per loro.

Ida Platano è arrivata al limite e lui non sa ancora come comportarsi nei suoi confronti.