Test logica: quanti animali ha l’allevatore? Solo un vero genio risponderà

Hai soltanto sessanta secondi per dare una risposta. Pensi di farcela? Risolvi il test dell’allevatore, quanti animali ci sono nell’allevamento?

Una scolaresca si reca in gita presso un allevamento. L’allevatore è un tipo molto stravagante, ama parlare attraverso proverbi e modi di dire. Questo strano signore accoglie con gioia i giovani studenti e li invita a fare un giro nella sua proprietà. Il tour si svolge in maniera molto serena, i bambini giocano con gli animali e fanno domande. Ad un certo punto, Mario, un bimbo molto curioso, decide di fare una domanda all’allevatore.

“Quanti animali hai?”. L’allevatore decide di rispondere attraverso uno dei suoi soliti giochetti. Spiega ai bambini di avere venti capi di bestiame tra vacche e pecore. Poi aggiunge che ha anche dei maiali. I maiali sono il doppio delle pecore e il triplo rispetto alle vacche. A questo punto, Mario capisce esattamente quanti animali ha in totale l’allevatore e indovina anche il numero di ciascuna specie in suo possesso. Come ha fatto?

La soluzione del test

Per risolvere un test del genere occorre molta freddezza. La tempistica fornita per dare una risposta ti ha messo sicuramente sotto pressione ed era proprio questo l’obiettivo. Riuscire a valutare molti dettagli, analizzarli e arrivare ad una soluzione non è semplice, anzi. Soltanto chi ha una mente molto attiva ha dato una risposta entro sessanta secondi.

Se sei tra questi, ti facciamo i complimenti. Altrimenti vuol dire che dovrai fare maggiore allenamento con altri test simili, vedrai che in futuro riuscirai anche tu a migliorare. Questo test non ha nessuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un passatempo divertente, un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco la soluzione del test di logica e ragionamento.

L’allevatore ha 24 maiali, 12 pecore e 8 vacche. Perché? È molto semplice. Sappiamo che i maiali sono il doppio delle pecore e il triplo delle vacche; sappiamo anche che la somma tra le vacche e le pecore è di venti capi di bestiame. L’unica soluzione che ti permetterà di ottenere un numero che sarà contemporaneamente il doppio di 12 e il triplo di 8 è 24. Ed è anche l’unica soluzione che ti permetterà di ottenere 20 sommando 12+8.