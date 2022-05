Questi tre segni zodiacali avranno una brutta sorpresa nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare brutte notizie per questi tre segni zodiacali. La tempesta è sempre più vicina ormai

Nessuno vorrebbe ricevere brutte notizie ma a volte è inevitabile. E la cattiva notizia fosse legata ad un litigio con una persona cara, ad esempio il proprio partner? A volte può capitare che alcune situazioni diventino ingestibili, portando una coppia all’esasperazione. In questi casi si alzano i toni, si dicono cose che non si pensano e si litiga, a volte anche in maniera particolarmente brusca.

Purtroppo questo scenario diventerà realtà a breve per tre segni dello zodiaco. Questi tre segni stanno vivendo un momento delicato e i litigi sono all’ordine del giorno. Tre segni avranno un brusco litigio con il proprio partner entro la fine del mese. I motivi possono dipendere da diversi fattori. Ecco la classifica dei segni zodiacali che litigheranno con il proprio partner entro fine mese, pensi di essere sul podio?

I segni zodiacali che vivranno un brutto momento con il partner

Acquario: al terzo posto in classifica c’è il segno dell’Acquario. Questo segno non va d’accordo con tutti e, per questo motivo, potrebbe esserci qualche tensione nei prossimi giorni. Forse è arrivato il momento di tagliare i rami secchi, è inutile continuare a litigare tutti i giorni. Forse non è la persona giusta.

Capricorno: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco, anche se non incontreranno una vecchia fiamma nel prossimo futuro, avranno problemi di gelosia con il partner. Questo segno deve capire se la relazione è arrivata ad un punto di non ritorno e se esistono i presupposti per continuare.

Gemelli: il primo posto in classifica va al segno dei Gemelli. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco si annoia molto facilmente e preferirebbe cambiare partner con una certa frequenza. Questo atteggiamento può spingere l’altra persona a reagire male e a litigare. Chi appartiene a questo segno è in grado di essere unico nel proprio genere ed è molto ambito. Proprio per questo motivo, i Gemelli non hanno molta voglia di legarsi a lungo con una sola persona.